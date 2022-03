Rosjanie na wojnę wzięli mundury galowe. O tym, że się przeliczyli, świadczy więcej szczegółów

O planach wykradzionych rzekomo rosyjskim oddziałom przez ukraińskie siły obrony światowe media donosiły już w ubiegłym tygodniu. Rosjanie zakładali, że wojsko obrońców ugnie się pod siłą uderzenia z czterech kierunków, spodziewali się szybkiego zdobycia Kijowa, przejęcia najważniejszych urzędów i współpracy ludności cywilnej. Podobny obraz przedstawiali też szeregowym żołnierzom, którzy później w szoku konfrontowali się z zaciekłym oporem ukraińskich żołnierzy oraz zwykłych obywateli.

Kolejne relacje z wojny na Ukrainie potwierdzają, że Rosjanie wierzyli w szybkie podbicie południowo-zachodniego sąsiada. Jeden z rozmówców Onetu przekazał, iż ukraińska armia znalazła w Irpieniu rosyjskie mundury galowe, czekające na triumfalną paradę Armii Czerwonej w zdobytego kraju.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie spodziewali się szybkiego zwycięstwa

O tym, iż Moskwa nastawiona była na szybki sukces świadczyć miało też specjalne zaopatrzenie na czas okupacji. Rosjanie przywieźli ze sobą specjalne wozy do przewożenia przyszłych więźniów oraz jednostki OMON-u do tłumienia zamieszek. W Hostomelu, Buczy i Worzelu pod Kijowem widziano oddziały czeczeńskich lojalistów, sprowadzonych do pacyfikowania spodziewanych demonstracji w stolicy Ukrainy.

– Kijów, według założeń Putina, miał zostać szybko podbity. Ale utknęli w podkijowskich miejscowościach, z których właśnie ewakuowana jest ludność cywilna – mówił współpracujący z armią Ukrainiec z okolic Kijowa. Potwierdzał też doniesienia mówiące o tym, że Rosjanie nie przestrzegają zasad konwojów humanitarnych.

