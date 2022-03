Putin do więzienia, czy do psychiatryka? „Polska może zaoferować pobyt w Tworkach”

Putina do więzienia wsadzić może Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. W jego przypadku jest też prawdopodobne, że zamiast do celi, trafi do zakładu psychiatrycznego – pisze dla „Wprost” Jerzy Wysocki. I proponuje pobyt w podwarszawskich Tworkach.

Wielu widzi przyszłość Putina tylko w więzieniu. Wsadzić może go tam Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. Ma on kompetencje do osądzania zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. Za ponad 60 takich zbrodni odpowiadał Slobodan Milošević. W więzieniu zakończył swoje haniebne życie. W przypadku Putina jest też prawdopodobne, że zamiast do celi, trafi do zakładu psychiatrycznego. Polska może zaoferować mu pobyt w podwarszawskich Tworkach. Szpital, otwarty w 1891 roku, ma swoją historię, dobrą reputację i wybitnych specjalistów.