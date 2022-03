Wielka Brytania po krytyce zmienia przepisy dla uchodźców z Ukrainy. „Całkowita hańba”

Premier Wielkiej Brytanii powiedział w środę, że „jego rząd ma dumną historię i od 2015 r. zrobił więcej ws. przesiedlenia osób znajdujących się w trudnej sytuacji, niż jakikolwiek inny kraj europejski”. Boris Johnson mówił jednak o „uchodźcach przesiedlonych”, czyli osobach, które trafiły do Wielkiej Brytanii z innego kraju, w którym początkowo szukały schronienia. Jego kraj przyjął około 24,7 tys. takich uchodźców, co rzeczywiście jest największą liczbą – podało BBC.

Program przesiedleń to tylko jedna z części pomocy uchodźcom. Większość osób ubiega się o azyl w innym kraju. Jeśli wziąć pod uwagę te statystykę Wielka Brytania udzieliła azylu 92 tys. osobom. Dla porównania Niemcy udzieliły schronienia ponad milionowi ludzi.

Wojna Rosja – Ukraina. Gary Lineker uderza w Wielką Brytanię

Londyn, który twierdzi, że jest na czele jeśli chodzi o pomoc humanitarną, jest jednak krytykowany za działania ws. uchodźców z Ukrainy. Legenda angielskiej piłki Gary Lineker skomentował kilka dni temu wpis dotyczący przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Wielka Brytania przyjęła ich wówczas 50, dla porównania do Polski uciekło wtedy ponad 885 tys. osób. „Przyjęliśmy więcej oligarchów niż uchodźców z Ukrainy” – skomentował były reprezentant Anglii.

Były piłkarz w mediach społecznościowych kilka razy w mocnych słowach skomentował rzeczywistość związaną z wojną na Ukrainie. Brytyjskie media odnotowały na Wyspach wypowiedź Donalda Tuska, który uderzył w Johnsona twierdzącego, że jego kraj jest „bardzo hojny”. Głowę popiołem w kwestii uchodźców z Ukrainy posypał również brytyjski minister obrony, który przyznał, że jego kraj „może zrobić więcej dla uchodźców”.

Wojna na Ukrainie. Brytyjczycy krytykowani za działania ws. uchodźców

Wielka Brytania nie poszła krokiem Unii Europejskiej, która zniosła ograniczenia dla uchodźców. Brytyjczycy wprowadzili jedynie program łączenia rodzin. Oznaczało to, że na Wyspy mogli przyjechać jedynie ci, którzy mieli bliskich. Migranci musieli również mieć wizy i podać dane biometryczne takie jak odcisk palca i zdjęcie twarzy.

Brytyjczycy częściowo zmienili jednak przepisy. Online o wizy będą mogli ubiegać się Ukraińcy z paszportami lub dowodami osobistymi, a dane biometryczne będą mogły zostać dostarczone już po przybyciu. Nowe reguły wciąż będą jednak miały zastosowanie tylko do osób ubiegających się o udział w programie pozwalającym dołączyć do rodzin już przebywających w Wielkiej Brytanii. Yvette Cooper z partii pracy skomentowała, że to „całkowita hańba”.

Polska przyjęła najwięcej osób uciekających przed inwazją

Wielka Brytania wydała do tej pory ponad 1000 wiz. Wciąż nie będzie jednak przyjmować osób bez dokumentu tożsamości. Łącznie z Ukrainy od momentu inwazji ze strony Rosji uciekło ponad dwa miliony osób. Większość z nich trafiła do Polski – około 1,3 mln osób.

