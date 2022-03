Wojna na Ukrainie. Niemcy zaoferowali uchodźcom prywatne domy. Liczba robi wrażenie

Niemiecka minister spraw wewnętrznych napisała w czwartek w mediach społecznościowych, że będzie wizytować granicę polsko-ukraińską, aby sprawdzić, jak może wesprzeć nasz kraj. „Solidarność i gotowość do pomocy ludzi w Polsce jest imponująca. Niemcy stoją twardo po stronie Polski. Pomagamy wszędzie, gdzie jest to możliwe” – dodała Nancy Faeser.

MSW Niemiec podało z kolei, że Niemcy zaoferowali uchodźcom z Ukrainy uciekającym przed wojną wywołaną przez Rosję 300 tys. prywatnych domów. Resort ma współpracować w tej kwestii z organizacją non-profit gut.org oraz z serwisem internetowym umożliwiającym wynajem lokali od osób prywatnych – Airbnb.

Wojna na Ukrainie. Niemcy oferują prywatne miejsca noclegowe

Liczba ofert prywatnych i publicznych miejsc noclegowych wzrasta lawinowo. Kilka godzin wcześniej sekretarz spraw wewnętrznych Rita Schwarzelühr-Sutter powiedziała dziennikom „Stuttgarter Zeitung” i „Stuttgarter Nachrichten”, że liczba propozycji wynosiła wówczas 200 tys.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Według danych Agencji ONZ ds. Uchodźców przed wojną na Ukrainie uciekło ponad 2,3 mln osób. Do środy w Niemczech zarejestrowano ponad 80 tys. uchodźców, a każdego dnia przybywa ich więcej. Według władz około 72 proc. z nich to obywatele Ukrainy.

Wojna Rosja – Ukraina. Uchodźcy uciekają nie tylko do Polski

Migranci zazwyczaj trafiają do Niemiec przez Polskę, niektórzy przez Czechy i Austrię. Wielu uchodźców dociera do Berlina. Zazwyczaj wybierają autobus albo pociąg. Niemiecka stolica zdecydowała się utworzyć na zamkniętym lotnisku Tegel ośrodek tymczasowego zakwaterowania, który może pomieścić do 3 tys. osób. Stamtąd ludzie są rozprowadzani do różnych miejsc.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport

PKP Intercity poinformowało w środę, że wszystkie pociągi jadące do Niemiec z Warszawy, Przemyśla i Gdyni są bezpłatne dla obywateli Ukrainy. Łącznie z darmowych przejazdów składami przewoźnika po całej Polsce skorzystało już ponad 300 tys. Ukraińców.

Czytaj też:

Półtora miliona uchodźców już w Polsce. Pomogą Niemcy i Francja. „Zawiązaliśmy nieformalny sztab”