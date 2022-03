Wojna na Ukrainie. Nowe zdjęcia satelitarne pokazują działania Rosjan

Jak informuje Reuters, ze zdjęć udostępnionych przez firmę Maxar, zajmującą się obsługą satelitów okołoziemskich wynika, że doszło do rozproszenia i przegrupowania rosyjskiego konwoju, który zbliżał się w ostatnich dniach do Kijowa. Część składających się na niego jednostek znajduje się obecnie w okolicach położonego pod Kijowem lotniska, a inne zatrzymały się w miejscowości Łubianka, gdzie przygotowują haubice do wystrzału.

W nocy z czwartku na piątek w Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Rada Miasta wezwała mieszkańców, by udali się do schronów.

twitter

Wojna na Ukrainie. Kreml stawia warunki zakończenia inwazji

Agencja informacyjna UNIAN opublikowała listę żądań, jakie Kreml przedstawił ukraińskim władzom. To od nich Putin uzależnia zakończenie inwazji. Rosja chce przede wszystkim porzucenia przez Ukrainę starań o przystąpienie do NATO i przyjęcia statusu państwa neutralnego. Ponadto, Putin chce by Ukraina zaakceptowała utratę Krymu i uznała niepodległość republik Ługańskiej i Donieckiej.

Co więcej, Rosja powtórzyła swoje postulaty dotyczące konieczności "denazyfikacji" i demilitaryzacji Ukrainy, poprzez pozbycie się wszelkiej broni ofensywnej. Kreml życzy sobie również, by język rosyjski stał się na Ukrainie drugim oficjalnym językiem urzędowym. skiego

W czwartek doszło do spotkania szefa ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeby z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. – Nie zawsze było mi łatwo słuchać tego, co mówił Siergiej Ławrow. Prosiłem, aby pilnie zajęli się sprawą humanitarną. Oni chcą, żebyśmy się poddali, ale Ukraina tego nie zrobi – powiedział po nim Kułeba.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Władze Ukrainy od listopada przygotowywały się do wojny. „Nie mogliśmy powiedzieć społeczeństwu”