Bugaj dla „Wprost”: Bezprecedensowa skala wsparcia dla Ukrainy. Polska liderem

We wsparcie Ukrainy kraje demokratycznego Zachodu zaangażowały się na bezprecedensową skalę. To działania zarówno na rzecz wzmocnienia militarnej siły Ukrainy jak i pomoc humanitarna. Polska jest liderem. Czy to wsparcie – choć ogromne – jest jednak dostateczne?

Prof. Ryszard Bugaj Prezydent Zełenski dziękuje za pomoc, ale też domaga się więcej. Domaga się – stanowczo – zamknięcia przez NATO przestrzeni powietrznej nad Ukrainą lub przynajmniej przekazania samolotów bojowych. Twierdzi, że odmowa to de facto zgoda na ludobójstwo. Mychajło Podoliak, doradca ukraińskiego prezydenta, ocenia w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”: „…to hańba i okazanie słabości. To rujnuje wizerunek NATO jako instytucji bezpieczeństwa”.