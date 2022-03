Kłamstwa i bomby: tak działa Antychryst. „To właśnie teraz robi Putin”

Siergiej Ławrow przekonuje, że Rosja nie chce nikogo atakować i nie zaatakowała także Ukrainy. Dmitrij Pieskow, w 15. dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę oznajmia, że żołnierzy rosyjskich do otwierania ognia zmusza „opór zbrojny stawiany przez bataliony nacjonalistów, bataliony banderowców”. – Prezydent Putin wezwał wszystkich (na Ukrainie) do złożenia broni, to gwarancja tego, że nikt nie będzie do nikogo strzelał – mówił. – Jeśli ktoś atakuje naszą armię z bronią w ręku, oczywiście staje się celem – uzupełniał.