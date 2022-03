Samobójczy błąd Putina, panika na rynku surowców, kto zarabia na wojnie. Nowy „Wprost”

Napisałam do mojego brata i mamy, którzy są w Rosji. Odpisali mi, że u nich wszystko w porządku i to my jesteśmy zastraszani. Nawet moja rodzina mi nie wierzy. Myślą, że jestem pod wpływem tutejszej propagandy. Pisałam bratu, że byłam na granicy, widziałam wszystko na własne oczy. Ale on wierzy tylko w to, co widział w rosyjskiej telewizji – mówi w rozmowie z Piotrem Barejką Maria Charmast, Rosjanka która pomaga Ukraińcom.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Będzie bardzo trudno”. W czasie wojny tracą przedsiębiorstwa, które produkują coś materialnego, a zyskują te, które produkują pieniądze – mówi Elizie Olczyk prof. Robert Gwiazdowski i przestrzega przed inflacją i drożyzną.

„Samobójczy błąd Putina”. Rosjanie będą się starali zlikwidować Zełenskiego – mówi Joannie Miziołek były prezydent Aleksander Kwaśniewski. A z drugiej strony Putin boi się ciosu ze strony jego najbliższego otoczenia.

„Mamy scenariusze na sytuację zagrożenia”. Marcin Ociepa, wiceszef MON, porównuje naszą sytuacje do 1938 roku. Tylko, że wyciągnęliśmy wnioski i nie oddaliśmy Putinowi Ukrainy. Rozmowa Elizy Olczyk i Joanny Miziołek.

„Wspieraj polskie wojsko i zarabiaj”. Wojna na Ukrainie przyspiesza prace nad reorganizacją polskiego systemu obronności. Specjalna podkomisja zajmuje się projektem ustawy o obronie ojczyzny – piszą Dariusz Grzędziński i Joanna Miziołek.

„Pomoc jest gigantyczna”. Zaangażowany w pomoc dla uchodźców prezydent Przemyśla Wojciech Bakun opowiada Agnieszce Szczepańskiej o sytuacji w mieście, trudnościach i satysfakcji płynącej z pomagania innym.

„Ta wiosna nikogo nie cieszy”. To niewielka wieś rolnicza, a dzień i noc przez przejście graniczne w Zosinie do Polski dostają się uchodźcy uciekający przed wojną. Reakcja mieszkańców jest imponująca – pisze Katarzyna Świerczyńska.

„Przytulas z uchodźcą”. Maciej Stuhr i żona Katarzyna przyjmują do domu uchodźców. Pomagają im jak mogą, a nam opowiadają o codziennym biegu wspólnego życia z ludźmi, którzy stracili wszystko. Rozmowa Katarzyny Burzyńskiej-Sychowicz.

„Czy Putina Bóg postawi przed swoim sądem”. - Oczywiście, że społeczeństwo rosyjskie jest współwinne. Ale współwina Rosjan nie czyni naszej nienawiści do nich czymś dobrym lub prawym – mówi Paulinie Sosze-Jakubowskiej ojciec Paweł Gużyński.

„Wierzyliśmy, że energia zawsze będzie tania”. – Indywidualizm bez bezpieczeństwa nie jest już atrakcyjny. Nagle liczy się co innego: jednomyślność państw NATO i UE, wspólna pomoc – mówi Krystynie Romanowskiej Adam Błażowski, ekspert od energetyki.

„Panika i chaos na rynku surowców”. Stany nałożyły embargo na rosyjskie surowce, UE wciąż nie podjęła stosownych decyzji. Nie jest to jednak kwestia wyłącznie logistyki, ale też – a może przede wszystkim – ceny – pisze Karolina Baca-Pogorzelska.

„Państwo bardziej się zadłuży”. Polska nie jest bezpośrednią stroną konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Ale na udział pośredni, czyli wspieranie Ukraińców, także potrzeba pieniędzy. Skąd je brać? Na to pytania stara się odpowiedzieć Bartłomiej Leśniewski.

„Ukraińcy mają klucz do zwycięstwa”. Powstały warunki do kontrataków w wykonaniu armii ukraińskiej, która, jak zakładam, nie wykorzystała swoich odwodów operacyjnych. Analiza gen. Waldemara Skrzypczaka.

„Czas brutalnej siły”. Ukrainie trzeba pomóc wygrać wojnę, nie zważając na koszty. One i tak będą mniejsze od tego, co nam grozi, gdyby Putin zagarnął Kijów – pisze Jakub Mielnik.

„Wojna na Ukrainie ma wymiar metafizyczny”. Bombardując cerkwie, Rosja walczy z paradami gejowskimi. Tak odkrywczą tezę sformułował nie kto inny jak patriarcha Moskwy i Wszechrusi, Cyryl. Komentarz Tomasza Terlikowskiego.

„Polki żyją 2 lata krócej”. Powodem skrócenia i życia Polek jest nie tylko gorszy dostęp do służby zdrowia w pandemii, ale też niewłaściwa dieta, otyłość, palenie papierosów – mówi Katarzynie Pinkosz prof. Bogdan Wojtyniak.

„Lokata w banku życia”. W Polsce krew oddaje niecałe 2 proc. populacji: z 38 mln Polaków w 2020 roku krew oddało 570 tys. Tymczasem krew potrzebna jest codziennie. Zwłaszcza teraz. Tekst Marcina Lewickiego.

„Piołun, czyli gorycz”. Wybitna ukraińska pisarka Oksana Zabużko w nowej książce wyjaśnia, dlaczego nie powinniśmy się dziwić dzisiejszej postawie jej rodaków. „Planeta Piołun” wiele wyjaśnia. Recenzja Leszka Bugajskiego.