Dmitrij Pieskow: Kto wstydzi się „operacji na Ukrainie”, nie jest Rosjaninem

Pieskow był pytany o słowa „wstyd być Rosjaninem”, które coraz częściej padają ze strony osób potępiających zbrojną agresję za naszą wschodnią granicą. Taką deklarację złożyła w ostatnim tygodniu gwiazda baletu Bolshoi, Olga Smirnova. Tancerka powiedziała, że „całą duszą” sprzeciwia się wojnie i przypomniała jak wielu Rosjan ma krewnych wśród Ukraińców.

Rzecznik Kremla zauważył, że w krajach Zachodu rośnie niechęć do Rosji, a to "prędzej czy później zmusi kraj do zwrócenia się do przywódców tych państw i wezwania ich, by zareagowali. Zdaniem Pieskowa w wielu krajach niechęć przeradza się wręcz w nienawiść i obywatele Rosji są zmuszani do ich opuszczenia.

Wojna na Ukrainie. Izolacja Rosji narasta

W reakcji na wojnę na Ukrainę kraje zachodnie na bezprecedensową skalę nałożyły sankcje na agresora, a wiele firm zakończyło działalność w Rosji. Skutki wojny uderzyły też w rosyjskich oligarchów oraz ich majątki.

Serwis Facebook zaczął przymykać oko nawet na życzenia śmierci wyrażane przez jego użytkowników wobec Władimira Putina. „W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wprowadziliśmy czasowe zmiany, które zezwalają na wyrażanie poglądów politycznych, które normalnie stanowiłyby naruszenie regulaminu, jak np. »śmierć rosyjskim okupantom«. Nadal nie zezwolimy na hejt w stosunku do zwykłych Rosjan” – poinformowała firma.

Podczas rosyjskiej wojny na Ukrainie giną cywile, a w wielu miejscach sytuacja prowadzi do katastrofy humanitarnej. W Mariupolu brakuje leków na nowotwory i cukrzycę. Coraz trudniej zdobyć żywność po tym, jak kilka dni temu splądrowano sklepy i apteki. W nocy z czwartku na piątek dwie kolejne zginęły w ostrzale miejscowości Kerdyliwszczyna w obwodzie sumskim na północy Ukrainy.

