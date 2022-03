Wojna na Ukrainie na żywo. Rosja prowokuje Białoruś do wzięcia udziału w konflikcie. Najnowsze informacje z 12 marca

06:07 W nocy z piątku na sobotę w kilku miastach na Ukrainie doszło do wznowienia walk. „Dranie nie dają nam spać” – napisał gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim. Wcześniej polityk informował, że w mieście zginęła co najmniej jedna osoba. 05:53 Syreny ostrzegające przed nalotami zawyły nie tylko w Kijowe, ale także w Charkowie, Oddesie, Dnieprze, Sumach i Lwowie. Bomby miały zostać zrzucone na Łuck czy Iwano-Frankowsk 5:40 Poseł PO Michał Szczerba dołącza do grona osób, które domagają się zablokowania wszystkich korytarzy transportowych z Rosją. W piątek wieczorem taki apel wystosował ukraiński parlament. W podobnym tonie mówili również prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. „Dość zaopatrywania agresora. Polski rządzie nie karm morderców” – napisał Szczerba.

twitter.com 5:28 Ukraiński sztab generalny poinformował, że trwa rosyjskie natarcie wokół Kijowa. Ofensywa miała uderzyć od północnej granicy miasta i odnieść częściowe sukcesy. 5:16 Nie potwierdziły się informacje ukraińskiego wojska z piątku wieczorem, że Białoruś weźmie udział w inwazji na Ukrainę. Została podana nawet godzina uderzenia. Białoruska armia miała uderzyć o godz. 20 czasu polskiego. Pentagon podaje, że amerykańskie służby nie widzą oznak wskazujących na możliwość zaangażowania się Mińska w wojnę. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zaznaczył, że Rosja nie ustaje w wysiłkach, aby Białoruś zaangażowała się w konflikt.

Dmitrij Pieskow: Kto wstydzi się „operacji na Ukrainie”, nie jest Rosjaninem