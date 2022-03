Wojna na Ukrainie na żywo. Rosja prowokuje Białoruś do wzięcia udziału w konflikcie. Najnowsze informacje z 12 marca

07:56 Ukraiński dziennikarz „Kyiv Independent” zamieścił nagranie pokazujące atak na rosyjski konwój wojskowy pod Kijowem.

twitter.com 7:39 Sekretarz ds. energii USA Jennifer Granholm oskarżyła Rosję o łamanie zasad bezpieczeństwa nuklearnego. Powodem jest „ciągły ostrzał obiektów jądrowych” na Ukrainie. 7:26 Serwis prawo.pl donosi, że nie wszystkie zwierzęta z Ukrainy wjadą do Polski. Powodem są niejasne procedury. Wytyczne dotyczące wjazdu do Polski osób ze zwierzętami nie precyzują czy można przetransportować pięć zwierząt, czy więcej. Główny Lekarz Weterynarii ma obawiać się większej liczby zwierząt ze schronisk, które mogą sprowadzić różne choroby jak wścieklizna. 07:11 Prezydent Ukrainy w długim przemówieniu wystosował apel do matek z Rosji. Zażądał również uwolnienia porwanego włodarza miasta Melitopol. Według Wołodymyra Zełenskiego wojna nie zakończy się tak szybko jak Igrzyska Paraolimpijskie w Chinach.



Najnowsze przemówienie prezydenta Ukrainy. Wołodmyr Zełeński przewiduje powrót Rosjan do biedy 6:56 Dyrektor obwody sumskiego Dmytro Żiwicki poinformował, że do niewoli trafiło 100 rosyjskich żołnierzy. 6:37 Szef ukraińskiego wywiadu poinformował w rozmowie z agencją Ukrinform, że Rosja przygotowuje dwie opcje szantażu nuklearnego. Pierwsza zakłada pożar radioaktywnych obszarów, wówczas wiatr rozniósłby chmurę w różnych kierunkach. Druga opcja dotyczy użycia artylerii, która miałaby zaatakować składowiska jądrowe. 6:19 Według portalu zaxid.net co najmniej 550 Kanadyjczyków przybyło na Ukrainę, aby walczyć z Rosją. Kolejnych tysiąc jest gotowych, aby do nich dołączyć. Z kolei rząd Kanady przygotowuje plan zwiększenia wydatków na unowocześnienie systemów obrony i zachęca do wstępowania do armii. 06:07 W nocy z piątku na sobotę w kilku miastach na Ukrainie doszło do wznowienia walk. „Dranie nie dają nam spać” – napisał gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim. Wcześniej polityk informował, że w mieście zginęła co najmniej jedna osoba. 05:53 Syreny ostrzegające przed nalotami zawyły nie tylko w Kijowe, ale także w Charkowie, Oddesie, Dnieprze, Sumach i Lwowie. Bomby miały zostać zrzucone na Łuck czy Iwano-Frankowsk 5:40 Poseł PO Michał Szczerba dołącza do grona osób, które domagają się zablokowania wszystkich korytarzy transportowych z Rosją. W piątek wieczorem taki apel wystosował ukraiński parlament. W podobnym tonie mówili również prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. „Dość zaopatrywania agresora. Polski rządzie nie karm morderców” – napisał Szczerba.

twitter.com 5:28 Ukraiński sztab generalny poinformował, że trwa rosyjskie natarcie wokół Kijowa. Ofensywa miała uderzyć od północnej granicy miasta i odnieść częściowe sukcesy. 5:16 Nie potwierdziły się informacje ukraińskiego wojska z piątku wieczorem, że Białoruś weźmie udział w inwazji na Ukrainę. Została podana nawet godzina uderzenia. Białoruska armia miała uderzyć o godz. 20 czasu polskiego. Pentagon podaje, że amerykańskie służby nie widzą oznak wskazujących na możliwość zaangażowania się Mińska w wojnę. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zaznaczył, że Rosja nie ustaje w wysiłkach, aby Białoruś zaangażowała się w konflikt.

Dmitrij Pieskow: Kto wstydzi się „operacji na Ukrainie”, nie jest Rosjaninem