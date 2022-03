Ukraińcy publikują przechwyconą rozmowę Rosjan. „To jest Czeczenia, 95 rok, największe piekło”

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 24 lutego. Silny opór ukraińskiej armii sprawił, że nie powiódł się uknuty na Kremlu plan blitzkriegu i szybkiego zajęcia Kijowa. Rosjanie w wielu miejscach ponoszą dotkliwe straty w ludziach i sprzęcie. W raporcie Dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy z 12 marca znalazła się informacja o ponad 12 tys. zabitych żołnierzy rosyjskich, 58 zniszczonych samolotach, 83 helikopterach i 362 czołgach. Choć dane dotyczące ofiar śmiertelnych mogą być zawyżone (jeden z doradców prezydenta podał w początkach inwazji, że raport obejmuje zabitych, rannych i jeńców), faktem pozostaje, że Ukraińcy powodują u wroga ogromne straty.

Udostępniane przez ukraińskie media nagrania rzekomych rozmów Rosjan z bliski pokazują, że morale w armii Putina jest bardzo niskie, podobnie jak wiara w zwycięstwo. Najnowsze tego typu materiał opublikował w sobotę 12 marca doradca szefa MSW Anton Heraszczenko. Nagranie omawiają media, m.in. agencja Unian. Nie da się potwierdzić jego autentyczności.

Wojna na Ukrainie. Dowódca rosyjski: To jak Czeczenia

Trwająca ponad 1,5 minuty rozmowa odbywa się między rosyjskim żołnierzem, a jego partnerką. Kobieta relacjonuje, że usiłowała dowiedzieć się w jednostce wojskowej, „kiedy to wszystko się skończy”. – Według niepotwierdzonych informacji w marcu będzie zamiana (rotacja wojskowych – red.) – miała usłyszeć. Na pytanie, czy jest kim rotować, jej rozmówca dał jednak do zrozumienia, że nie.

Kobieta z nagrania prosi żołnierza, by nie ryzykował w miarę możliwości i wrócił żywy do domu. – Je*** twoją armię – mówi Rosjanka. Jej rozmówca, prawdopodobnie rosyjski żołnierz, mówi, że Rosjanie specjalnie wymieszali się z miejscowymi. Relacjonuje też, jak na sytuację reaguje jego dowódca. Ten ma siedzieć sam i powtarzać: „Na ch** nam to. Czeczenia. 95’ rok. Tutaj jest Czeczenia. Największe piekło. Tak samo tam było, jak tu. Idziemy jak naprzód jak ślepe kocięta. Nie wiemy, co będzie”. Pytany o telewizyjne doniesienia z Rosji mówiące o sukcesach armii mężczyzna radzi, żeby słuchać mediów „Chochłów”. W ten sposób Rosjanie określają Ukraińców.

Wcześniejsze nagrania upubliczniane przez Heraszczenkę pokazywały przykłady demoralizacji rosyjskiej armii. Wojskowi mieli przechwalać się łupami wojennymi i mówić o zabijaniu cywilów oraz donosić o dużych stratach we własnych szeregach.

