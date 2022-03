Prezydent Ukrainy o porwanym merze Melitopola. Zełenski buduje międzynarodową koalicję

Zełenski zwrócił się na początku do Rosji, mówiąc, że 2 tysiące ludzi wyszło na ulicę Melitpolu (miasto na południowym wschodzie Ukrainy) w proteście przeciwko okupacji. – Ile ludzi powinno protestować w takim razie u was nie zgadzając się z wojną? – pytał.

Rosjanie porwali mera miasta Melitopol. Zełenski apeluje

Jak podał prezydent Ukrainy, w piątek 11 marca, Rosjanie porwali Iwana Fedorowa, mera miasta Melitopol, a ludność domaga się jego uwolnienia. – To bardzo ważne. Jestem bardzo wdzięczny każdemu mieszkańcowi za ten opór – zapewnił. – Okupanci powinni zdawać sobie sprawę z tego, że są naszej ziemi, w naszej Ukrainie i nigdy nie będzie to akceptowane – podkreślał. Zełenski przekazał też, że rozmawia codziennie na temat możliwości pomocy Fedorowi z sojusznikami Ukrainy, jednak jego wezwanie jest jednoznaczne: „Należy uwolnić mera”. – Zwracamy się do światowych liderów o to, aby odbyli rozmowy z Moskwą. Francji, Niemiec, Izraela i innych. Ja osobiście zatelefonowałem do kanclerza Niemiec Olafa Scholza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Będę rozmawiał z każdym, aby doprowadzić do uwolnienia naszych ludzi – przekazał. – Liczymy, że liderzy pokażą, jak mogą realnie pomóc w prostej sprawie – uwolnieniu jednego człowieka – dodał.

Straty Rosjan w wojnie z Ukrainą

Zełenski przekazał, że Ukraińcy robią wszystko, aby pozbawić wroga chęci ataku na Ukrainie. – Straty rosyjskich sił są kolosalne – mówił, podkreślając, że dynamika strat okupanta jest taka, iż można stwierdzić, że jest to największe uderzenie w rosyjską armię od dziesięcioleci. Jak mówił, rosyjscy żołnierze poddają się do niewoli całymi grupami lub uciekają do Rosji. – Stracili już ponad 360 czołgów, 1205 pojazdów opancerzonych, 60 samolotów, ponad 80 śmigłowców – nie wliczając w to strat z minionej nocy i tego ranka – powiedział prezydent.

Zełenski: Odnosimy nadzwyczajny sukces. Ten opór przejdzie do historii

Potem Zełenski zwrócił się bezpośrednio do Ukraińców. – Żebyście mnie dobrze zrozumieli! Odnosimy nadzwyczajny sukces. Opór całego ukraińskiego narodu wobec tych agresorów przejdzie do historii. Ale nie możemy teraz zmniejszać zdolności obronnych – chociaż byłoby bardzo źle, nie możemy tego zrobić. Wróg dostarcza na nasze terytorium nowe kolumny. Cały czas szukają ludzi do walki – chcą wystraszyć nas liczbami – liczbą żołnierzy, sprzętu. Wykorzystują terror aby złamać naszą wiarę w zwycięstwo Ukrainy. Jestem pewien, że im się nie powiedzie. Nie uda im się – zapewnił. – Ale żeby tak było, musimy walczyć – tak jak przez dotychczasowe 17 dni – apelował.

Zełenski rozmawia z Komisją Europejską

Ukraiński przywódca podał, że współpracuje z europejskimi krajami w dwóch aspektach. Po pierwsze, prowadzi rozmowy z Komisją Europejską, aby wypracować procedury, które pozwolą uzyskać jak najszybszy akces w Unii Europejskiej. Drugim priorytetem – jak mówił Zełenski – są sankcje nakładane na Rosję, żeby zmusić kraj do pokoju. – Aby zrozumieli, że ich gospodarka nie wytrzyma tej wojny – podkreślił.

