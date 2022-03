Premier Ukrainy dziękuje Polakom. „Wasz wkład jest nie do przecenienia”

Na początku wpisu Denys Shmyhal zwrócił się bezpośrednio do premiera Mateusza Morawieckiego, dziękując mu za wsparcie Ukrainy podczas szczytu w Wersalu. „Wkład Polski jest nie do przecenienia: przyjmuje Ukraińców, niesie pomoc humanitarną, organizuje korytarze na granicy” – wymienił, dodając że wspólnie ze stroną polską opracowuje „Plan Mashalla” dla Ukrainy.

Przypomnijmy, w czwartek 10 marca rozpoczął się nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej w Paryżu, na którym światowi przywódcy dyskutowali między innymi o przyspieszonej ścieżce członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Rzecznik polskiego rządu Piotr Muller podkreślił po spotkaniu, że Mateusz Morawiecki przekonywał o konieczności dalszego wsparcia Ukrainy oraz wypracowania jasnej drogi do jej członkostwa w UE.

Rada Europejska po spotkaniu napisała w oświadczeniu, że „uznała europejskie aspiracje Ukrainy”. „Rada działała szybko, zwróciła się do Komisji o przedstawienie opinii w sprawie tego wniosku, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami traktatowymi. Do tego czasu, bez zwłoki, jeszcze bardziej wzmocnimy więzi i pogłębimy nasze partnerstwo, aby wesprzeć krainę w podążaniu jej europejską drogą. Ukraina należy do europejskiej rodziny” – przekazała instytucja UE.

