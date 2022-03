Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy podał liczbę zabitych ukraińskich żołnierzy

Informację o stratach ukraińskiej armii Zełenski przekazał podczas niemal godzinnej rozmowy z zagranicznymi dziennikarzami, która odbywała się w sobotę. U nas zginęło około 1300 żołnierzy, a z Rosji - ponad 12 tysięcy – mówił Zełenski. Podkreślił, że straty wroga są niemal 10-krotnie większe. Zaznaczył jednak, że smutnym jest fakt, ze 12 tys. rosyjskich matek otrzyma ciała swoich synów.

Zełenski o „kolosalnych stratach” Rosjan

O stratach wrogiej armii prezydent Ukrainy mówił podczas sobotniego wystąpienia. – Straty rosyjskich sił są kolosalne – mówił, podkreślając, że dynamika strat okupanta jest taka, iż można stwierdzić, że jest to największe uderzenie w rosyjską armię od dziesięcioleci. Jak mówił, rosyjscy żołnierze poddają się do niewoli całymi grupami lub uciekają do Rosji.

Wojna na Ukrainie. Bilans strat Rosji

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w najnowszym komunikacie straty, jakie Rosja poniosła od momentu wywołania wojny na Ukrainie. Zginęło ponad 12 tys. rosyjskich żołnierzy. Według danych podanych przez Ukraińców Rosja po stronie strat zapisała również 362 czołgi, 1205 bojowych pojazdów opancerzonych, 135 systemów artyleryjskich oraz 62 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe.

Na tym lista strat się nie kończy. Ukraińcy zniszczyli także 33 systemy obrony przeciwlotniczej, 58 samolotów, 83 śmigłowce, 585 pojazdów kołowych, 3 jednostki pływające, 60 cystern i 7 bezzałogowców. Ukraina podkreśliła, że dane orientacyjne, bo obliczenia są skomplikowane z powodu działań wojennych. Liczby dotyczące ofiar śmiertelnych mogą być zawyżone, bo obejmują zabitych, rannych i jeńców.

