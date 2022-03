NA ŻYWO: Wojna Rosja – Ukraina. Wybuchy w okolicach Lwowa. Nowe informacje z 13.03

07:59 Prezydent Ukrainy w nocnym przemówieniu przekonywał, że Władimirowi Putinowi nie chodzi wyłącznie o jego ojczyznę. Zło, które celowo bombarduje pokojowe miasta, zło, które za cel bierze karetki pogotowia i wysadza szpitale, nie będzie w stanie zatrzymać się na jednym kraju – przestrzegał Wołodymyr Zełenski.



Najnowsze przemówienie Wołodymyra Zełenskiego. „Rosyjscy najeźdźcy nie mogą nas podbić” 07:36 O ataku na poligon w okolicy Lwowa mówił w ukraińskiej telewizji doradca ministra spraw wewnętrznych Wadym Denysenko. – Dlaczego to robią? Rosjanie starają się pokazać, że nie ma miejsca, w którym można być spokojnym. To jest im potrzebne do osłabienia ducha ukraińskiego społeczeństwa. Ta taktyka jest jasna – tłumaczył. 07:22 Rosjanie zaatakowali także lotnisko w Iwano-Frankiwsku. „Szczegóły wciąż są ustalane” – pisał o porannych eksplozjach burmistrz Rusłan Marcinkiew. 07:10 Szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Maksim Kozicki doprecyzował, że atak przeprowadzony został między godz. 3 a 4 rano (2-3 czasu polskiego – red.) 07:05 Zaatakowane przez Rosjan Międzynarodowe Centrum Pokoju i Bezpieczeństwa, lepiej znane jako Poligon Wojskowy Jaworów, położone jest 30 km na północny zachód od Lwowa i około 20 km od granicy z Polską. 06:53 Atak na Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa Akademii Wojsk Lądowych w Starzyskach, 40 km od Lwowa i nieco mniej od polsko-ukraińskiej granicy potwierdzają Siły Zbrojne Ukrainy.



twitter.com 06:45 Wcześniej informowano o dwóch wybuchach we Lwowie. Miejscowy deputowany Igor Zinkiewicz pisał, że eksplozje to efekt działania obrony przeciwlotniczej, której udało się powstrzymać rosyjski ostrzał. 06:34 Mer Lwowa Andrij Sadowy pisze, że w kierunku Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa Akademii Wojsk Lądowych w Starzyskach Rosjanie wystrzelili osiem rakiet. Na razie nie ma jeszcze informacji o ofiarach.



06:27 W wyniku rosyjskiego nalotu uszkodzona została Ławra Świętogórska. W klasztorze przebywa 520 uchodźców, w tym około 200 dzieci. 06:20 Portal Ukraińska Prawda podaje, że tak w okolicach Lwowa nastąpił we wsi Starzyska. Celem było Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa Akademii Wojsk Lądowych. 06:02 Przed godz. 6 rano we Lwowie słyszane były wybuchy. Na razie nie wiadomo dokładnie, co się stało.