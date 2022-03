Wojna na Ukrainie. Rosyjski atak w pobliżu Lwowa. „Ta taktyka jest jasna”

W niedzielę 13 marca rosyjska armia zaatakowała Międzynarodowe Centrum Pokoju i Bezpieczeństwa, lepiej znane jako Poligon Wojskowy Jaworów. Wspomniane centrum jest położone 30 km na północny zachód od Lwowa i około 20 km od granicy z Polską – podała Ukraińska Prawda. Jak doprecyzował szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Maksim Kozicki, atak został przeprowadzony między godz. 3 a 4 rano (2 a 3 czasu polskiego – red.).

– Prawdopodobnie ten atak służy obezwładnieniu tego ośrodka, ponieważ ten ośrodek prawdopodobnie zbiera wszystkich tych, którzy są ochotnikami do legionu. Tam formułowani są w oddziały i przegrupowani do rejonów, gdzie prowadzone są walki. Zatem (to – red.) taki ośrodek przygotowujący legionistów, żeby działali w ramach operacji przeciwko armii rosyjskiej – powiedział gen. Waldemar Skrzypczak na antenie TVN24.

Wojna na Ukrainie. Wadym Denysenko o taktyce Rosjan

O ataku na poligon w okolicy Lwowa mówił również doradca ministra spraw wewnętrznych Wadym Denysenko. – Dlaczego to robią? Rosjanie starają się pokazać, że nie ma miejsca, w którym można być spokojnym. To jest im potrzebne do osłabienia ducha ukraińskiego społeczeństwa. Ta taktyka jest jasna – tłumaczył w ukraińskiej telewizji. Wadym Denyshenko zaznaczył, że zadziałała obrona powietrzna, a jeden z pocisków został zestrzelony.

Pojawiają się spekulacje, że rosyjskim celem były dostawy uzbrojenia, o czym poinformowała m.in. Anna Maria Dyner. „W nocy został ostrzelany poligon jaworowski pod Lwowem. Nie ma wątpliwości, że to działanie wymierzone w dostawy uzbrojenia, które płyną z państw NATO. Że Rosja je podejmie na Ukrainie mówił wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Riabkow” – napisała analityczka PISM.

Wojna Rosja – Ukraina. Kolejne rosyjskie ataki

W nocy z 12 na 13 marca rosyjska armia zaatakowała także lotnisko w Iwano-Frankiwsku. Dotychczas nie ma informacji o poszkodowanych. Żołnierze podlegli Władimirowi Putinowi za cel obrali również Ławrę Zaśnięcia Bogurodzicy w obwodzie donieckim. Według Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacji przy Ministerstwie Kultury, Rosja przeprowadziła nalot na Ławrę o godzinie 22:00 w sobotę. Bomba lotnicza eksplodowała 50 metrów od mostu łączącego prawy i lewy brzeg rzeki Siewierski Doniec – w pobliżu wejścia do klasztoru.

