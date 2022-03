Wojna na Ukrainie. Rosjanie porwali mera kolejnego miasta

Informację przekazał Szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeksadr Staruch. „Zbrodnie wojenne stają się systemowe” – skwitował. Na razie nie wiadomo zbyt wiele o okolicznościach porwania mera Jewginija Matwiejewa.

To nie pierwsze takie zdarzenie. W piątek 11 marca media obiegła informacja o porwaniu meta Melitopola Iwana Fedorowa. Samorządowiec został wyprowadzony przez grupę sprawców z ratusza, z torbą założoną na głowę. W sobotę w mieście odbywała się demonstracja mieszkańców domagających się uwolnienia mera.

Prezydent Ukrainy o uwięzionym merze Melitopola

Głos w tej sprawie zabrał prezydent Wołodymyr Zełenski. – To bardzo ważne. Jestem bardzo wdzięczny każdemu mieszkańcowi za ten opór – zapewnił. – Okupanci powinni zdawać sobie sprawę z tego, że są naszej ziemi, w naszej Ukrainie i nigdy nie będzie to akceptowane – podkreślał.

Zełenski przekazał też, że rozmawia codziennie na temat możliwości pomocy Fedorowi z sojusznikami Ukrainy, jednak jego wezwanie jest jednoznaczne: „Należy uwolnić mera”. – Zwracamy się do światowych liderów o to, aby odbyli rozmowy z Moskwą. Francji, Niemiec, Izraela i innych. Ja osobiście zatelefonowałem do kanclerza Niemiec Olafa Scholza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Będę rozmawiał z każdym, aby doprowadzić do uwolnienia naszych ludzi – przekazał. – Liczymy, że liderzy pokażą, jak mogą realnie pomóc w prostej sprawie – uwolnieniu jednego człowieka – dodał.

