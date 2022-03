Wojna na Ukrainie. Papież Franciszek w poruszającym apelu: Zatrzymajcie tę masakrę

W niedzielę 13 marca, podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański, papież Franciszek odniósł się do rosyjskiej agresji na Ukrainę. – W imię Boga, niech zostanie usłyszany krzyk cierpiących i niech ustaną bombardowania i ataki – powiedział papież. Wiele osób, które pojawiły się na Placu świętego Piotra w Watykanie, miało ze sobą flagi Ukrainy, aby wyrazić symboliczne wsparcie obywatelom tego kraju.

Wojna Rosja – Ukraina. Papież Franciszek: Zatrzymajcie tę masakrę

Wojna na Ukrainie, którą wywołała Rosja, trwa już osiemnasty dzień. Wbrew narracji Kremla podlegli Władimirowi Putinowi żołnierze atakują nie tylko cele wojskowe, ale także cywilne. – W imię Boga, proszę, zatrzymajcie tę masakrę – apelował papież. Franciszek powiedział, że bombardowanie szpitali dziecięcych i celów cywilnych jest „barbarzyńskie”. Papież wzywał do zatrzymania zbrojnej agresji zanim „zamieni ona miasta w cmentarze".

To już kolejna wypowiedź papieża na temat wojny na Ukrainie. – Po Ukrainie płyną rzeki krwi i łez. To nie jest operacja wojskowa, ale wojna, która sieje śmierć, zniszczenie i nieszczęście – powiedział tydzień temu. Papież Franciszek podkreślił wówczas, że Ukraina potrzebuje pomocy humanitarnej, a zapotrzebowanie na nią rośnie z godziny na godzinę. Zaapelował również o przestrzeganie prawa międzynarodowego. – Wojna to szaleństwo – stwierdził Franciszek i dodał, że Stolica Apostolska jest gotowa do dołożenia wszelkich starań, aby oddać się służbie pokoju. Papież apelował również o modlitwę w intencji, jak najszybszego zakończenia konfliktu, który trwa na Ukrainie.

