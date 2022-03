Rozmowa prezydentów Ukrainy i Rosji możliwa? Doradca Zełenskiego o szczegółach negocjacji

Doradca prezydenta Ukrainy opowiedział o szczegółach procesu negocjacyjnego między Rosją i Ukrainą. Do tej pory odbyły się trzy tury rozmów i wkrótce ma dojść do kolejnej. Mychajło Podoliak przyznał, że w negocjacjach chcą pośredniczyć m.in. Turcja i Izrael. Obecnie ma być poszukiwane bezpieczne miejsce, w którym mogłyby odbyć się negocjacje.

Współpracownik Wołodymyra Zełenskiego przekazując najważniejsze rzeczy podkreślił, że „Rosja w tej chwili adekwatnie odbiera otaczający ją świat i zdecydowanie emfatycznie odnosi się do stanowisk Ukrainy, które udowodnione zostało na polu bitwy i całościowych zachowań Ukrainy z punktu widzenia obrony jej interesów”.

Wojna na Ukrainie. Kiedy spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina?

Podoliak zaznaczył, że ich propozycje „leżą na stole i są bardzo konkretne”. Dotyczą one przede wszystkim opuszczenia terytorium Ukrainy przez rosyjskie wojska i zawieszenia ognia. Doradca prezydenta Ukrainy podkreślił, że w tych kwestiach Kijów nie zamierza iść na żadne ustępstwa i Rosja już to rozumie. RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Ukraiński polityk tłumaczył, że „, dopiero kiedy wszystko będzie wstępnie uzgodnione i opracowane, to wtedy może dojść do spotkania prezydenta Ukrainy z Władimirem Putinem”. Zdaniem Podoliaka droga do takiego rozwiązania nie jest długa, tylko potrzeba nieco czasu. Zapewnił, że Ukraina będzie się starała, aby doszło do tego jak najszybciej. Doradca Zełenskiego przyznał, że Rosja także chciałby dojść do momentu, w którym będzie możliwe spotkanie głów państw.

Czytaj też:

Będzie czwarta runda negocjacji Rosja – Ukraina. Pojawił się nowy wątek