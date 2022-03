Janukowycz dla rosyjskich mediów: Żałuję, że Zełenski nie skorzystał z mojego planu

Na potrzeby prorosyjskiej agencji Ria Novosti Wiktor Janukowycz stwierdził, że oferował prezydentowi Zełenskiemu gotową do realizacji propozycję pokojowego porozumienia pomiędzy Ukrainą i separatystami z Donbasu. Zakładała ona m.in. stworzenie międzynarodowego funduszu na rzecz odbudowy regionu i „reintegracji” Donbasu z Ukrainą.

Z tego co przekazał, inicjatywa wysunięta przez grupę biznesmenów, naukowców, dziennikarzy i religijnych hierarchów opracowała plan zaimplementowania porozumień mińskich, który miałyby zostać podpisany przez Wołodymyra Zełenskiego i tzw. ORDLO, czyli „Tymczasowo okupowane terytoria Ukrainy”. Stany Zjednoczone i Rosja miały być gwarantami takiego porozumienia.

Propozycja podsuwana Zełenskiemu przez Janukowycza nigdy nie została przyjęta. Były prezydent, który uciekł przed rodakami do Rosji, 8 marca zaapelował do Zełenskiego o „powstrzymanie rozlewu krwi za wszelką cenę”. Skazany w ojczyźnie za zdradę stanu, polityk ten w ostatnich dniach znacząco zaktywizował swoją działalność. Źródła wywiadowcze mówią, że pojawił się w Mińsku, a Kreml chciałby widzieć go na stanowisku prezydenta Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Wiktor Janukowycz „szykowany do operacji specjalnej”

Na początku marca portal Ukraińska Prawda, powołując się na swoje informacje w wywiadzie podał, że Władimir Putin w ramach operacji specjalnej chciał przywrócić do władzy Janukowycza, który miałby zastąpić na stanowisku „prezydenta Ukrainy” Wołodymyra Zełenskiego. Inna z opcji zakłada opublikowanie „posłania do narodu ukraińskiego w imieniu Janukowycza”.

Janukowycz uciekł z kraju do Rosji po rewolucji z 2014 r. W styczniu 2019 r. został zaocznie skazany za zdradę stanu na 13 lat więzienia. Proces dotyczył wydarzeń na kijowskim Majdanie z lat 2013/2014. Wówczas doszło do aneksji Krymu przez Rosję i oderwania części Donbasu.

Brutalne działania sił bezpieczeństwa przeciwko demonstrantom przekształciły początkowo pokojowe wiece w manifestacje przeciwko ekipie Janukowycza. Polityk twierdzi, że decyzja o usunięciu go z urzędu była nielegalna. Janukowycz jest oficjalnie podejrzany o umyślne masowe zabójstwo oraz poszukiwany przez ukraińskie organy ścigania.

