Wojna na Ukrainie. Amerykański korespondent Fox News został ranny

Benjamin Hall relacjonował dla stacji Fox News wydarzenia na Ukrainie. W poniedziałek 14 marca amerykański korespondent został ranny podczas przygotowywania materiałów z okolic Kijowa. - Obecnie nie znamy wielu szczegółów całej sytuacji. Wiemy jedynie, że Benjamin Hall trafił do szpitala. Nasze zespoły reporterskie na Ukrainie pracują nad zebraniem dodatkowych informacji - przekazała Suzanne Scott, dyrektor Fox News Media.

Przy okazji przedstawicielka amerykańskiej stacji zapewniła, że bezpieczeństwo dziennikarzy Fox News relacjonujących przebieg inwazji Rosji na Ukrainę jest najwyższym priorytetem. – To przypomnienie dla wszystkich, którzy każdego dnia narażają swoje życie, aby dostarczyć wiadomości ze strefy wojny – dodała.

Wojna na Ukrainie. Brent Renaud nie żyje

W niedzielę 13 marca w mieście Irpień w obwodzie kijowskim zastrzelony został dziennikarz amerykańskiego „The New York Timesa”, producent i operator Brent Renaud. Miał 51 lat.

Jak informuje policja, w ataku, w którym zginął Renaud ranny został też jego kolega. Obecnie przebywa on w szpitalu w Kijowie. Z jego relacji wynika, że dziennikarzom udało się przemieścić przez jeden z mostów w Irpinie, bo chcieli nakręcić uchodźców, którzy uciekają.

Wsiedli do samochodu, ponieważ ktoś zaproponował, że pomoże im dotrzeć do kolejnego mostu. – Minęliśmy punkt kontrolny i zaczęli do nas strzelać – mówi na nagraniu dziennikarz.

