Doradca prezydenta Ukrainy podał możliwą datę zakończenia wojny

– Wojna na Ukrainie prawdopodobnie zakończy się na początku maja – stwierdził Ołeksij Arestowicz. Według doradcy szefa sztabu prezydenta Ukrainy wówczas Rosjanom wyczerpią się zasoby do prowadzenia ofensywy. – Porozumienie pokojowe może zostać zawarte nawet wcześniej.

Wojna na Ukrainie. Kiedy się skończy?

– Jesteśmy teraz na rozstaju dróg: albo dojdzie do porozumienia pokojowego zawartego bardzo szybko, w ciągu tygodnia lub dwóch, z wycofaniem wojsk i wszystkim, albo (Rosjanie – red.) spróbują zebrać trochę Syryjczyków na drugą rundę, a gdy ich też przemielimy, dojdzie do porozumienia do połowy kwietnia lub pod koniec kwietnia – kreślił możliwe scenariusze.

Według polityka nawet po zawarciu porozumienia jeszcze przez co najmniej 12 najbliższych miesięcy może dochodzić do niewielkich, taktycznych starć.

Prezydent Ukrainy o stratach Rosji



Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosja rzuciła już do walki wszystkie swoje siły, jednak Ukraina nadal skutecznie się broni. Według prezydenta w ciągu 19 dni rosyjska armia poniosła większe straty niż podczas dwóch wojen czeczeńskich. – Wiemy, co myślicie o tej wojnie, słyszymy wasze rozmowy, wyciągamy wnioski i wiemy, kim jesteście. Proponujemy wam wybór. Jeżeli się poddacie, będziecie traktowani tak, jak ludzie, z godnością — mówił polityk zwracając się bezpośrednio do rosyjskich żołnierzy.

Według prezydenta Rosja nie spodziewała się aż takiego oporu. – Rosja zrozumiała już, że niczego nie osiągnie, wiedzą to już rosyjscy żołnierze. Wojsko rosyjskie jest teraz źródłem sprzętu dla naszej armii – zapewniał.

