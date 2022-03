Znany polski pisarz pojechał na Ukrainę pomóc. Relacja dziennikarki „Wprost” z Jaworowa

Gdy w nocy z soboty na niedzielę rakiety spadły na poligon niedaleko Jaworowa w obwodzie lwowskim, zaledwie około 20 km od polskiej granicy, trzeba było zadbać o transport rannych. Szpital w maleńkim miasteczku nie był w stanie ich przyjąć, karetki kursowały więc m.in. do Lwowa.

W Jaworowie spotykamy Marcina Wiatrowskiego ze Stowarzyszenia Folkowisko, który w niedzielę wraz z pisarzem Andrzejem Stasiukiem, dostarczył do Jaworowa pojazd i komplet pomocy medycznej. Pomiędzy pomagającymi, a lekarzem ze szpitala doszło przy okazji do wymiany zdań, w której każdy wyraził, co myśli o Putinie. Padły niecenzuralne słowa.