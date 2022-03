NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Co zmieni wizyta Kaczyńskiego i Morawieckiego? Najnowsze informacje z 16.03

07:35 Premier Ukrainy Denys Szmyhal po spotkaniu z przywódcami Polski, Czech i Słowacji, napisał, jakich sankcji jeszcze domaga się Ukraina przeciwko Rosji. Chodzi m.in. o uznanie tego państwa za sponsora terroryzmu, zamknięcie portów dla rosyjskich statków i nałożenie embargo na rosyjskie surowce.



twitter.com 07:30 Osoby posiadające ukraińskie karty SIM i znajdujące się na terenie Polski otrzymały informacje SMS o możliwości składania wniosków o numer PESEL.



twitter.com 7:21 W środę 16 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponownie wystąpi zdalnie przed Kongresem USA. Ma zabiegać o wsparcie militarne i nałożenie kolejnych sankcji na Rosję. 07:15 Rosja poinformowała we wtorek o nałożeniu sankcji na prezydenta USA i m.in. najważniejszych urzędników jego administracji. Tymczasem jak zauważyła rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, prezydenta pomylono z jego...nieżyjącym od 20 lat ojcem.



Rosja nałożyła sankcje na USA. Obejmują one...nieżyjącego ojca prezydenta 06:53 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o kilku kontratakach, które przeprowadziła ukraińska armia.



„Poza tym, w ciągu Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły trzy samoloty, helikopter, trzy statki bezzałogowe i dwa pociski manewrujące” – czytamy w raporcie. 06:47 Szef Roskosmosu skierował do Jarosława Kaczyńskiego szokujące słowa: "Przyjedź do Smoleńska, porozmawiamy"



Szokujące słowa byłego wicepremiera Rosji do Jarosława Kaczyńskiego. „Przyjedź do Smoleńska, porozmawiamy” 06:20 Według danych ONZ, z Ukrainy uciekło już około 3 mln osób. Według danych prezentowanych przez rządy poszczególnych krajów, najwięcej uchodźców przyjęły:



Polska - 1,830,711

Rumunia - 459,485

Mołdawia - 337,215 06:07 15 marca z obszarów walk z obwodach sumskim, charkowskim i donieckim ewakuowano 28 893 osoby. Najwięcej Ukraińców wyjechało z Mariupola – samochodami miasto opuściło około 20 tys. osób – poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. 06:03 Senat USA jednogłośnie przyjął rezolucję potępiającą Władimira Putina jako zbrodniarza wojennego. 05:58 W trakcie konferencji po spotkaniu z premierami Polski, Czech i Słowacji szef rządu Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że na odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych potrzebne jest już teraz 565 mld dolarów. 05:41 Nad ranem W Zaporożu doszło do wybuchu. Był on słyszany w różnych częściach miasta. Na razie nie jest znane jego źródło. 05:23 Ponad 100 tys. Brytyjczyków zadeklarowało gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy do swojego domu - poinformował premier Boris Johnson.