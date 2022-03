Demokraci i Republikanie zgodni. Senat USA jednogłośnie potępił Putina

Przyjętą przez amerykański Senat rezolucję potępiającą Putina, przygotował senator Partii Republikańskiej Lindsey Graham. Dokument wzywa Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze oraz całą społeczność międzynarodową do przeprowadzenia wnikliwego śledztwa dotyczącego wszelkich zbrodni wojennych jakich wojsko rosyjskie dopuściło się podczas inwazji na Ukrainę

– Dziś wszyscy niezależnie od swojej przynależności partyjnej – Republikanie i Demokraci – zebraliśmy się tu, by zapewnić że Władimir Putin nie uniknie odpowiedzialności za okrucieństwa wyrządzone ukraińskiemu narodowi – mówił lider demokratycznej większości w Senacie Chuck Schumer przed głosowaniem.

Wojna na Ukrainie. Rosja nie jest już członkiem Rady Europy

We wtorek odbyło się również głosowanie nad wykluczeniem Rosji z Rady Europy. Za takim rozwiązaniem zagłosowało aż 216 delegatów, nikt nie był przeciw, a jedynie trzech wstrzymało się od głosu. Po ogłoszeniu wyniku głosowania, na sali rozległy się gromkie oklaski. Wcześniej, tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Federacja Rosyjska została zawieszona w prawach członka RE.

Zanim doszło do głosowania, Kreml zdecydował wyprzedzić decyzję delegatów i ogłosić, że Rosja wszczyna procedurę opuszczenia Rady Europy. O takim kroku poinformował listownie szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. Przedstawiciele rosyjskich władz podkreślali, że jest to efekt ekspansjonistycznej polityki NATO i Unii Europejskiej, które z rady uczyniły swoją tubę propagandową. Ostatecznie jednak to do członków zgromadzenia należało ostatnie słowo w tym zakresie.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Zełenski „zadowolony” po wizycie premierów i Kaczyńskiego. „Tak wygląda przywództwo”