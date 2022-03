Dane ONZ dotyczące uchodźców z Ukrainy. Wiadomo, do których krajów uciekają

Wojna na Ukrainie trwa już niemal trzy tygodnie. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców podało, że ponad trzy miliony osób były zmuszone opuścić swój kraj. Najwięcej trafiło do Polski – 1,893 mln osób. Kolejnym państwem, które przyjęło najwięcej migrantów, jest Rumunia – ponad 459 tys. Ponad 337 tys. Ukraińców uciekło do Mołdawii, a ponad 267 na Węgry. 213 tys. uchodźców wybrało Słowację, ponad 142 tys. Rosję, a ponad 1,4 tys. Białoruś.

Agencji ONZ ds. Uchodźców zaznaczyła, że dane w obrębie strefy Schengen dotyczą jedynie przekroczenia granicy tego kraju z Ukrainą. Duża część uchodźców przenosi się do kolejnych krajów. Migranci, którzy dostają się do Polski, podróżują dalej do Niemiec lub Czech. Ukraińcy uciekający przez Słowację wybierają się dalej do Austrii, a przez Węgry do Słowenii. Uchodźcy przekraczający granicę z Rumunią przybywają ostatecznie do Włoch, Grecji, Turcji czy Bułgarii.

Wojna na Ukrainie. Ponad 3 mln uchodźców uciekło z kraju

UNHCR podkreśliło również, że z powodu wojny ponad 1,85 mln osób zostało zmuszonych do przesiedlenia wewnątrz Ukrainy. Według szacunków konfliktem został dotknięty obszar zamieszkały przez 12,65 mln ludzi. Na Ukrainie przed wojną mieszkało niemal 44 mln osób. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców zaznaczyło także, że wiele osób zostało uwięzionych na obszarze konfliktu i nie ma możliwości ucieczki.

Rosjanie często blokują pomoc humanitarną i uniemożliwiają ucieczkę korytarzami humanitarnymi. Agencja ONZ ds. Uchodźców podkreśliła, że z najbardziej tragiczną sytuacją zmaga się Mariupol, gdzie brakuje żywności, wody i leków. O pomoc w zakresie żywienia zwróciły się też władze Odessy. Według szacunków koniecznie jest zaspokojenie potrzeb ok. 450 tys. mieszkańców miasta, które przed wojną zamieszkiwało około miliona osób.

