Będzie przełom w rozmowach Rosja – Ukraina? Kluczem „ukraiński model gwarancji bezpieczeństwa”

Jak napisał na Telegramie doradca szefa Kancelarii Prezydenta Mychajło Podoljak, na stole jest „ukraiński model gwarancji bezpieczeństwa”. "Co to znaczy? Ścisłe porozumienie z wieloma krajami-gwarantami, które mają wyraźne prawne zobowiązanie do aktywnego zapobiegania atakom" – wyjaśnił. Wcześniej z Kremla wyszedł komunikat o dążeniu do "statusu neutralności" Ukrainy.

Więcej informacji wkrótce.