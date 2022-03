Rosyjski szpieg dał się nagrać podczas werbowania agenta na Słowacji. Zatrzymano cztery osoby

Takiej afery szpiegowskiej dawno nie było. Rzadko przecież zdarza się, by zawodowy agent pozwolił na nagranie swoich metod pracy. Siergiej Sołomasow, pełniący na Słowacji faktyczną rolę attaché wojskowego ambasady rosyjskiej, zaliczył więc potężną wpadkę. Nagranie, na którym zwerbował dziennikarza Bohusza Garbara z konserwatywnego portalu „Hlavné správy”, musiało więc stać się hitem sieci.

– Powiedziałem Moskwie, że jesteś takim dobrym chłopakiem, że masz wielu przyjaciół, taką słowacką mafię. Moskwa zdecydowała, że będziesz łowcą – powiedział Sołomasow do Bohusza. Tłumaczył też, jakiego rodzaju danych oczekuje od swojego agenta. – Potrzebuję informacji politycznych, dotyczących komunikacji między krajami, w NATO, w UE, w Bratysławie – wyliczał.

Na opublikowanym przez „Dennik N” filmie z lata 2021 roku widzimy, jak Bohusz przyjmuje dwa razy po 500 euro: dla siebie i kolejnego agenta, którego miał zrekrutować już samodzielnie. Usłyszał też poradę, by ze swoimi kontaktami często chodzić do restauracji, pić, uprawiać sporty i luźno rozmawiać. Sołomasow odradził jednak pomysł pójścia prosto do znajomego generała. Stwierdził, że bezpieczniejsi i równie dobrze poinformowani będą jego asystenci.

Afera szpiegowska na Słowacji

Szef elitarnej komórki policyjnej, Krajowej Agencji Kryminalnej (NAKA) potwierdził już autentyczność nagrania, za które odpowiadały słowackie służby specjalne. Przekazał też informacje o trwającym śledztwie w sprawie wycieku. Upublicznienie materiału wideo nie było bowiem planowane. Przyznał dodatkowo, iż wideo jest dowodem w sprawie, w której postawiono już zarzuty dla dwóch osób: Bogusza Grabara oraz pułkownika w stanie spoczynku, Pavela Buczka. Łącznie w związku z aferą szpiegowską zatrzymano cztery osoby. Z kolei Sołomasow oraz dwóch innych pracowników ambasady zostało uznanych za persona non grata.

