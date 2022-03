Australijski dziennikarz zapytał Witalija Kliczkę o słowa Putina. „Bzdury!”

Chris Reason w rozmowie z merem Kijowa Witalijem Kliczką zacytował słowa Władimira Putina. – Putin mówi, że Rosjanie biorą na celownik wyłącznie cele militarne – powiedział. – Bzdury! – odparł Kliczko. Mer Kijowa pokazał zbombardowany blok obok. – Ten budynek to jest cel wojskowy? – zapytał.

Godzina policyjna. Ostrzały w Kijowie dzień po dniu

Mer miasta we wtorek apelował do wszystkich mężczyzn, którzy są gotowi bronić Kijowa, by wracali do kraju. Wprowadzona we wtorek wieczorem godzina policyjna została wydłużona do 17 marca. Reporter 7NEWS relacjonował, że na przedmieściach było słychać zacięte walki.

„(…) Obrona Ukrainy była nadzwyczajna. Teraz absolutna cisza, brak ruchu na drogach, wszyscy ukrywają się w trakcie godziny policyjnej” – opisywał. We wtorek reporter relacjonował zniszczenia w stolicy kraju. Na ujęciu z drona stacja pokazała roztrzaskane balkony i okopcone ściany budynku mieszkalnego.

Od kilku dni Rosjanie biorą na cel bloki w kijowskich dzielnicach. Jeden z nich ostrzelali w niedzielę. W poniedziałek rano, w 20. dniu inwazji, najeźdźcy uderzyli w co najmniej cztery budynki w dzielnicach mieszkalnych w stolicy Ukrainy – na wschód, północ i zachód od centrum miasta. Cztery ofiary śmiertelne to mieszkańcy szesnastopiętrowego budynku w rejonie swiatoszyńskim.

Także w środę Rosjanie ostrzelali kolejny blok w Kijowie. Wybuchł w nim pożar, część konstrukcji zawaliła się. Ratownicy ewakuowali 37 osób. Dwie odniosły obrażenia.

Czwarta runda negocjacji między Rosją a Ukrainą nie przyniosła przełomu w sprawie zakończenia działań zbrojnych za naszą wschodnią granicą. Wołodymyr Zełenski w środę przed kongresem USA ponowił apel o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad jego krajem.

