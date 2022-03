NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 17 marca

07:40 Japońskie ministerstwo obrony poinformowało o czterech rosyjskich okrętach desantowych zauważonych w cieśninie Tsugaru, które mogą transportować żołnierzy albo sprzęt do wybrzeży Ukrainy. 07:26 300 tys. uchodźców z Ukrainy w Warszawie



- W Warszawie szacujemy, że jest ok. 300 tys. uchodźców, ponad 430 tys. uchodźców pojawiło się w Warszawie, część pojechała dalej - mówiła w Radiu Zet wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska. 07:13 Wołodymyr Zełenski jest przekonany, że Rosja celowo zbombardowała teatr dramatyczny w Mariupolu, gdzie ukrywały się setki osób w tym dzieci. – Rozrywa mi się serce od tego, co Rosja robi naszym ludziom. Nie zapomnimy o nikim, komu okupanci odebrali życie – mówił prezydent Ukrainy.



Prezydent Ukrainy w najnowszym przemówieniu o ataku Rosjan. „Serce się rozrywa, nie wybaczymy” 06:53 Rosjanie zbombardowali teatr w Mariupolu. Mimo napisu "dzieci"



Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mychaiło Podoljak pokazał zdjęcie okolicy teatru w Mariupolu, który zbombardowali Rosjanie. Widać na nim, że na ziemi z obu stron budynku znajdowały się napisy "dzieci". W środku byli uchodźcy.



twitter.com 06:42 Szef ukraińskich kolei uważa, że premierzy Polski, Słowacji i Czech ryzykowali, ujawniając, że jadą do Kijowa.



Premierzy pojechali pociągiem do Kijowa. Szef kolei o „naiwności”. „Nawet moim dzieciom mówię...” 06:23 Uchodźcy z Ukrainy często mieli kilka minut, by zdecydować, co wziąć ze sobą w drogę. Opowiedzieli swoje historie.



Uwaga! TVN: Spakowali życie do jednej walizki. „Serce i dusza zostały w Ukrainie” 06:20 Nad ranem w Kijowie w blok mieszkalny uderzyły szczątki zestrzelonej rosyjskiej rakiety. W budynku wybuchł pożar. Ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców. Są wśród nich ranni. 06:05 Rosja zaczęła na Ukrainie używać starszej, mniej efektywnej broni, która powoduje więcej ofiar cywilnych - alarmuje wywiad Wielkiej Brytanii. 05:51 W czwartek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie RB ONZ w związku z sytuacją na Ukrainie



Powodem ma być rosnąca liczba rosyjskich ataków na pozycje cywilne. 05:32 Dziennikarz amerykańskiej edycji Politico Paul McLeary powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela Departamentu Obrony USA poinformował, że Rosja wykorzystała 75 proc. swoich batalionowych grup taktycznych do wojny na Ukrainie.