NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 17 marca

06:23 Uchodźcy z Ukrainy często mieli kilka minut, by zdecydować, co wziąć ze sobą w drogę. Opowiedzieli swoje historie.



Uwaga! TVN: Spakowali życie do jednej walizki. „Serce i dusza zostały w Ukrainie” 06:20 Nad ranem w Kijowie w blok mieszkalny uderzyły szczątki zestrzelonej rosyjskiej rakiety. W budynku wybuchł pożar. Ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców. Są wśród nich ranni. 06:05 Rosja zaczęła na Ukrainie używać starszej, mniej efektywnej broni, która powoduje więcej ofiar cywilnych - alarmuje wywiad Wielkiej Brytanii. 05:51 W czwartek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie RB ONZ w związku z sytuacją na Ukrainie



Powodem ma być rosnąca liczba rosyjskich ataków na pozycje cywilne. 05:32 Dziennikarz amerykańskiej edycji Politico Paul McLeary powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela Departamentu Obrony USA poinformował, że Rosja wykorzystała 75 proc. swoich batalionowych grup taktycznych do wojny na Ukrainie.