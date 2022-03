Nie żyje dezerter Emil Cz. Jego ciało zostało znalezione w Mińsku

Komitet Śledczy Białorusi poinformował na Telegramie, że ciało powieszonego dezertera zostało znalezione dziś w „jego miejscu zamieszkania” w Mińsku. Prokuratura białoruska przekazała, że na miejscu prowadzone były oględziny i zbierano „przedmioty mające znaczenie dla śledztwa”.

„Komitet Śledczy rozważa wszystkie możliwe wersje wydarzeń, w tym gwałtowny charakter śmierci” – podsumowano. Informację o śmierci dezertera podała także białoruska agencja Belta.

Dezerter Emil Cz. W grudniu wydano za nim list gończy



O Emilu Cz. cała Polska usłyszała 17 grudnia. Okazało się, że dzień wcześniej żołnierz 11 Pułku Artylerii 16. Dywizji Zmechanizowanej porzucił posterunek w okolicach miejscowości Narewka i Siemianówka po polskiej stronie granicy, zostawił broń i przeszedł na białoruską stronę, prosząc tam o azyl. Niedługo po tym Emil Cz. wystąpił w białoruskiej propagandowej telewizji, gdzie przedstawiał kłamliwe tezy na temat działania polskich służb. W związku z dezercją minister Mariusz Błaszczak ukarał przełożonych 26-latka.

Pięć dni po dezercji, 21 grudnia, Prokuratura Okręgowa w Warszawie zdecydowała o przedstawieniu Emilowi Cz. zarzutów. Chodzi o przestępstwo dezercji zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. By pociągnąć Emila Cz. do odpowiedzialności, konieczne było wydanie za nim listu gończego.