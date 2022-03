HRW apeluje do ukraińskich władz o poszanowanie jeńców wojennych. Przypomina o konwencjach genewskich

W środę 16 marca na stronie internetowej Human Rights Watch pojawił się dłuższy wpis poświęcony sytuacji jeńców wojennych na Ukrainie. Organizacja stojąca na straży praw człowieka zaapelowała do strony ukraińskiej o poszanowanie godności żołnierzy rosyjskich wziętych do niewoli.

„Władze Ukrainy powinny zaprzestać upubliczniania w mediach społecznościowych i komunikatorach nagrań z pojmanymi żołnierzami, które wystawiają ich przed ciekawskim tłumem. W szczególności chodzi o nagrania ukazujące ich poniżanie bądź zastraszanie. Takie traktowanie jeńców wojennych narusza ochronę gwarantowaną w konwencjach genewskich, które mają na celu zapewnienie godnego traktowania pojmanych żołnierzy wszystkich stron konfliktu.

Wojna na Ukrainie. Prawa jeńców nie są przestrzegane

HRW podkreśliło w swoim komunikacie, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy posiada na Telegramie konto z około 868 tysiącami obserwujących, na którym zamieszcza filmu z uwięzionymi rosyjskimi żołnierzami, ujawniając ich nazwiska, numery identyfikacyjne i inne informacje osobiste, wliczając w to dane ich rodziców i adresy domowe. Aktywiści podkreślają, że podobne praktyki stosowane są przez ukraińskich urzędników także na innych platformach.

Obrońcy praw człowieka zwracają uwagę, że ze swojej strony także szefowie platform społecznościowych powinni zadbać o to, by dopasować swoje regulaminy do obecnej sytuacji i nagrań naruszających konwencje genewskie. Human Rights Watch poinformowało też o zwróceniu się 10 marca dostosowanych agencji i ministerstw na Ukrainie w związku z podobnymi materiałami publikowanymi w państwowych mediach.

Wojna na Ukrainie. HRW: Zbrodnie wojenne Rosjan nie są wymówką dla Ukraińców

Jako przykład naruszenia prawa międzynarodowego HRW podało nagranie z 2,2 miliona wyświetleń, ukazujące rozmowę pojmanego rosyjskiego żołnierza z matką. Mężczyzna podawał tam imię, nazwisko, datę urodzin i szczegóły dotyczące jego jednostki wojskowej. Jednocześnie organizacja zapewniła, że dokumentuje także liczne naruszenia prawa wojennego oraz zbrodnie wojenne po stronie rosyjskiej. Mimo wszystko jednak podkreśla, że nie zwalnia to strony ukraińskiej od odpowiedniego traktowania jeńców.

