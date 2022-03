Bellingcat: Rosyjskie służby aresztowały ważnego generała własnej armii

O zatrzymaniu rosyjskiego generała poinformował na Twitterze szef Bellingcat, Christo Grozew. Powołując się na trzy niezależne źródła, donosił o aresztowaniu Romana Gawriłowa przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Chodzi tu o bardzo wysoko postawionego członka Gwardii Narodowej Rosji, zastępcę dowódcy tej formacji.

Jedno ze źródeł jako przyczynę zatrzymania wojskowego podaje „doprowadzenie do wycieku informacji”, które poskutkować miało „stratami osobowymi”. Inną możliwością podsuwaną przez informatorów Bellingcat było „rozrzutne zarządzanie paliwem”.

Z zatrzymania tak ważnego dowódcy Grozew wyciąga jeden podstawowy wniosek. Jego zdaniem działanie FSB może świadczyć o tym, iż Władimir Putin zdaje sobie sprawę z niepowodzenia inwazji i szuka winnych takiego rozwoju wydarzeń.

Generał Gawriłow do Rosgwardii trafił z Federalnej Służby Ochrony. Gwardia Narodowa Rosji utworzona została w 2016 roku, a jej trzon stanowiły Wojska Wewnętrzne MSW Rosji.

Wojna na Ukrainie. Szef Rosgwardii o „opóźnieniach”

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już trzeci tydzień i ma poważne opóźnienia. W niedzielę przyznał to nawet jeden z najważniejszych rosyjskich wojskowych, szef Rosgwardii, generał Wiktor Zołotow. To główny dowódca Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji, a jednocześnie członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Rosgwardia to wewnętrzne wojska rosyjskie (należy do nich także OMON), które są wprowadzane na Ukrainę w celu pacyfikacji protestów cywili na już zajętych terenach.

W niedzielę 13 marca generał Zołotow odwiedził Sobór Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, czyli główną świątynię rosyjskiego prawosławia. Patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl po liturgii wręczył Zołotowowi Augustowską Ikonę Matki Boskiej, wizerunek Maryi historycznie związany z objawieniem przed wojskami rosyjskimi, które w 1914 roku stacjonowały na terenie współczesnej Polski i stoczyły w czasie I wojny światowej bitwę nad jeziorami mazurskimi z armią niemiecką.

– Chcę poinformować was i wszystkich obecnych tu parafian, że oddziały Gwardii Narodowej wraz z Siłami Zbrojnymi Federacji Rosyjskiej wypełniają wszystkie postawione zadania wyznaczone podczas tej kontroperacji wojskowej – mówił Zołotow kłamliwie sugerując, że to nie Rosja jest agresorem – Owszem nie wszystko idzie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale to dlatego, że naziści chowają się za plecami starców, kobiet i dzieci, ustanawiają stanowiska strzeleckie w przedszkolach, szkołach i budynkach – dodał.

