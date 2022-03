Arnold Schwarzenegger zwrócił się do „przyjaciół Rosjan”. „Muszę powiedzieć wam prawdę”

W kilka godzin nagranie popularnego amerykańskiego aktora, kulturysty i byłego gubernatora Kalifornii obejrzano ponad 7 milionów razy. Arnold Schwarzenegger zwrócił się w nim do swoich „drogich rosyjskich przyjaciół i rosyjskich żołnierzy w Ukrainie”. – Zwracam się dzisiaj do was, ponieważ na świecie dzieją się rzeczy, które są przed wami ukrywane. Potworne rzeczy, o których powinniście wiedzieć – zaznaczył.

Zaznaczał, że przez lata miał „sympatię i szacunek” dla Rosjan, którzy „zawsze go inspirowali”. – Dlatego mam nadzieję, że pozwolicie powiedzieć mi prawdę o wojnie w Ukrainie i o tym, co się tam dzieje – stwierdził. – Wasz rząd powiedział wam, że to jest wojna, aby zdenazyfikować Ukrainę. Zdenazyfikować Ukrainę? To nieprawda. Ukraina to kraj, którego prezydent jest Żydem, trzech braci jego ojca zostało zamordowanych przez nazistów – mówił dalej.

Wojna na Ukrainie. Schwarznegger: Tysiące rosyjskich żołnierzy zginęło

- Ukraina nie rozpoczęła tej wojny – podkreślał. Dodał też, że to nie jest wojna Rosjan, tylko Kremla. – Świat odwrócił się od Rosji ze względu na to, co dzieje się w Ukrainie. Całe bloki legły w gruzach po ostrzale rosyjskiej artylerii, w tym szpital dziecięcy i szpital położniczy. Trzy miliony uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet, dzieci i osób starszych, musiało opuścić swój kraj. A wielu jeszcze szuka sposobu, by się z niego wydostać – powiedział.

Schwarzenegger zaznaczał, że Rosjanie nie są też informowani o kosztach tej wojny, jakie poniesie Rosja. – Tysiące rosyjskich żołnierzy zginęło – podkreślił. – Olbrzymia ilość rosyjskiego sprzętu wojskowego została zniszczona albo porzucona. Rosyjskie bomby spadające na niewinnych cywilów tak bardzo rozwścieczyły świat, że na wasz kraj nałożono najsurowsze sankcje ekonomiczne w dziejach – dodał.

Schwarznegger wspominał historię ojca. Zaapelował do rosyjskich żołnierzy

– Spadające na niewinnych ukraińskich cywili bomby doprowadziły do nałożenia najbardziej rygorystycznych sankcji, jakie widział świat – mówił Schwarzenegger. Stwierdził też, że władze Rosji okłamały nie tylko swoich obywateli, ale również żołnierzy. – Niektórym wmawiano, że będą walczyć przeciwko nazistom, innym, że Ukraińcy przywitają Rosjan jak bohaterów, a jeszcze innym, że jadą tylko na ćwiczenia albo że jadą bronić etnicznych Rosjan mieszkających w Ukrainie. Nic z tych rzeczy nie było prawdą – powiedział.

Wspominał też historię swojego ojca, nazistowskiego żołnierza, który w czasie II wojny światowej brał udział w oblężeniu Leningradu i był „napompowany kłamstwami swojego rządu”. – Kiedy stamtąd wyjechał, był załamany fizycznie i psychicznie. Do końca żył w bólu – mówił dalej. I zwrócił się do rosyjskich żołnierzy. – Już znacie sporą część prawdy, o której przed chwilą powiedziałem. Widzieliście to na własne oczy. Nie chcę, żebyście zostali złamani tak jak mój ojciec. To nie jest wojna w obronie Rosji, w której walczyli wasi dziadkowie i pradziadkowie. To nielegalna wojna – podsumował.

