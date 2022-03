NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Atak rakietowy na Lwów. Najnowsze informacje z 18.03

09:18 Około godziny 9:15 w rejonie buczańskim zestrzelony został rosyjski SU-34 – podaje agencja Ukrinform. Ukraińcy mieli wykorzystać do tego Stingera. 09:09 Wojna na Ukrainie. Straty rosyjskiej armii



Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały nowy raport na temat strat wroga. Wynika z niego, że wyeliminowanych zostało dotychczas 14 200 rosyjskich żołnierzy. Chodzi tu zarówno o zabitych, jak i rannych oraz jeńców. Ukraińcy twierdzą, że Rosjanie stracili ponadto m.in. 450 czołgów, 93 samoloty i 112 helikopterów. 08:56 Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podoljak krytycznie ocenia słowa kanclerza Niemiec, który chce forsować pogląd, że za wojnę na Ukrainie odpowiedzialny jest Władimir Putin, ale nie zwykli Rosjanie. "Oficjalnie 71 proc. Rosjan popiera wojnę na Ukrainie i masowe zabijanie Ukraińców" - pisze doradca Zełenskiego.



twitter.com 08:39 Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy rejonu zachodniego informuje, że Rosjanie wystrzelili w kierunku Lwowa 6 pocisków manewrujących, z czego dwa zostały zneutralizowane przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. 08:16 Rosja wprowadziła strefę zakazu lotów nad Donbasem - podaje agencja Interfax. 08:01 Nowe sankcje na Rosję. Z Australii i Japonii



Nowe sankcje na Rosję nakładają Japonia i Australia. MSZ tego drugiego kraju poinformowało, że restrykcje obejmują 11 rosyjskich banków i instytucji rządowych, które administrują rosyjskim długiem państwowym. Australia rozszerzyła także listę osób objętych zakazem podróżowania. Wpisano na nią słynnego oligarchę Olega Deripaskę. 07:52 Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że wskazania dotyczące poziomu promieniowania nad Polską są w normie.



twitter.com 07:45 Dziennikarka "Wprost" Karolina Baca-Pogorzelska informuje, że trwa gaszenie pożaru po porannym ataku w okolicy lwowskiego lotniska.



twitter.com 07:33 W Kijowie ostrzelany został budynek mieszkalny - donosi agencja Ukrinform. 07:26 Atak na Lwów. Mer potwierdza: celem zakład naprawy samolotów



Mer Lwowa Andrij Sadowy potwierdził na Telegramie, że „kilka pocisków trafiło w zakład naprawy samolotów” na przedmieściach. Na skutek ataku zniszczone zostały budynki, ale nie ma ofiar śmiertelnych, bo wcześniej na miejscu wstrzymano pracę. 07:17 Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w zachodnich rejonach Ukriany: w obwodzie wołyńskim i rówieńskim. 07:05 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy twierdzi, że Rosjanie sprowadzili na front już około 1000 najemników z Hezbollahu i armii Asada. 06:52 Atak rakietowy na Lwów. Mer potwierdza



Mer Lwowa Andrij Sadowy na Telegramie poinformował, że rosyjskie rakiety uderzyły "w rejonie lotniska" we Lwowie. Zaznaczył, że choć w obecnie nie może podać dokładnego adresu, to "na pewno nie było to lotnisko". 06:45 „Około 6:08 we Lwowie wszczęto alarm przeciwlotniczy, a około 6:25 na obrzeżach miasta rozległy się trzy eksplozje. Według wstępnych informacji od wojskowych, okupanci przeprowadzili ostrzał rakietowy Państwowych Zakładów Naprawy Samolotów. Obecnie nie ma oficjalnych informacji o wybuchach” – relacjonuje portal Zaxid.net 06:33 Dziennikarka "Wprost" Karolina Baca- Pogorzelska informuje, że "uderzenie miało miejsce w okolicach lotniska, koło którego znajdują się lotnicze zakłady remontowe samolotów wojskowych".



twitter.com 06:28 Korespondent RMF FM Mateusz Chłystun także potwierdza wybuchy we Lwowie. Na Twitterze pojawiło się nagranie słupa dymu nad miastem.



twitter.com 06:13 Na przedmieściach Lwowa miał wybuchnąć pożar, a świadkowie mówią o możliwym ataku rakietowym na lotnisko. 06:03 Nad ranem we Lwowie słyszane były wybuchy - donoszą korespondenci Sky News i Reutersa.