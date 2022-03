NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Atak rakietowy na Lwów. Najnowsze informacje z 18.03

08:39 Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy rejonu zachodniego informuje, że Rosjanie wystrzelili w kierunku Lwowa 6 pocisków manewrujących, z czego dwa zostały zneutralizowane przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. 08:16 Rosja wprowadziła strefę zakazu lotów nad Donbasem - podaje agencja Interfax. 08:01 Nowe sankcje na Rosję. Z Australii i Japonii



Nowe sankcje na Rosję nakładają Japonia i Australia. MSZ tego drugiego kraju poinformowało, że restrykcje obejmują 11 rosyjskich banków i instytucji rządowych, które administrują rosyjskim długiem państwowym. Australia rozszerzyła także listę osób objętych zakazem podróżowania. Wpisano na nią słynnego oligarchę Olega Deripaskę. 07:52 Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że wskazania dotyczące poziomu promieniowania nad Polską są w normie.



twitter.com 07:45 Dziennikarka "Wprost" Karolina Baca-Pogorzelska informuje, że trwa gaszenie pożaru po porannym ataku w okolicy lwowskiego lotniska.



twitter.com 07:33 W Kijowie ostrzelany został budynek mieszkalny - donosi agencja Ukrinform. 07:26 Atak na Lwów. Mer potwierdza: celem zakład naprawy samolotów



Mer Lwowa Andrij Sadowy potwierdził na Telegramie, że „kilka pocisków trafiło w zakład naprawy samolotów” na przedmieściach. Na skutek ataku zniszczone zostały budynki, ale nie ma ofiar śmiertelnych, bo wcześniej na miejscu wstrzymano pracę. 07:17 Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w zachodnich rejonach Ukriany: w obwodzie wołyńskim i rówieńskim. 07:05 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy twierdzi, że Rosjanie sprowadzili na front już około 1000 najemników z Hezbollahu i armii Asada. 06:52 Atak rakietowy na Lwów. Mer potwierdza



Mer Lwowa Andrij Sadowy na Telegramie poinformował, że rosyjskie rakiety uderzyły "w rejonie lotniska" we Lwowie. Zaznaczył, że choć w obecnie nie może podać dokładnego adresu, to "na pewno nie było to lotnisko". 06:45 „Około 6:08 we Lwowie wszczęto alarm przeciwlotniczy, a około 6:25 na obrzeżach miasta rozległy się trzy eksplozje. Według wstępnych informacji od wojskowych, okupanci przeprowadzili ostrzał rakietowy Państwowych Zakładów Naprawy Samolotów. Obecnie nie ma oficjalnych informacji o wybuchach” – relacjonuje portal Zaxid.net 06:33 Dziennikarka "Wprost" Karolina Baca- Pogorzelska informuje, że "uderzenie miało miejsce w okolicach lotniska, koło którego znajdują się lotnicze zakłady remontowe samolotów wojskowych".



twitter.com 06:28 Korespondent RMF FM Mateusz Chłystun także potwierdza wybuchy we Lwowie. Na Twitterze pojawiło się nagranie słupa dymu nad miastem.



twitter.com 06:13 Na przedmieściach Lwowa miał wybuchnąć pożar, a świadkowie mówią o możliwym ataku rakietowym na lotnisko. 06:03 Nad ranem we Lwowie słyszane były wybuchy - donoszą korespondenci Sky News i Reutersa.