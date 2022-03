Kilka eksplozji we Lwowie? Korespondent sugeruje, że uderzono w lotnisko

Dziennikarze obecni we Lwowie donoszą, że słyszeli kilka eksplozji. Zespół CNN donosi, że stało się to kilka minut po tym, jak zawyły syreny. Według korespondenta Sky News około godz. 5.30 doszło do co najmniej trzech wybuchów. Dziennikarz zasugerował, że uderzono w lotnisko.

Ukraińska telewizja opublikowała krótkie nagranie, na którym widać dym w kształcie grzyba. W sieci pojawiło się kilka podobnych nagrać, które mają sugerować miejsce zdarzenia, ale na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia ze strony służb.

„Chyba Rosję uwierały te stwierdzenia o spokoju we Lwowie i postanowiła to zmienić. Uderzenie miało miejsce w okolicach lotniska, koło którego znajdują się lotnicze zakłady remontowe (samolotów wojskowych). Ja wybuchy słyszałam 2, ale niektórzy mówią o 3” – napisała w mediach społecznościowych Karolina Baca-Pogorzelska, korespondentka „Wprost” we Lwowie.

