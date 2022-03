Wybuchy we Lwowie i dym w kształcie grzyba. Uderzenie w okolice lotniska

Ukraińska telewizja opublikowała krótkie nagranie, na którym widać dym w kształcie grzyba. W sieci pojawiło się kilka podobnych filmów, które mają sugerować miejsce zdarzenia. O wybuchach raportowali także dziennikarze obecni we Lwowie. Zespół CNN poinformował, że słyszał kilka eksplozji, które miały miejsce kilka minut po tym, jak zawyły syreny. Według korespondenta Sky News około godz. 5.30 doszło do co najmniej trzech wybuchów.

Wojna na Ukrainie. Eksplozje we Lwowie

„Chyba Rosję uwierały te stwierdzenia o spokoju we Lwowie i postanowiła to zmienić. Uderzenie miało miejsce w okolicach lotniska, koło którego znajdują się lotnicze zakłady remontowe (samolotów wojskowych). Ja słyszałam dwa wybuchy, ale niektórzy mówią o trzech” – napisała na Twitterze Karolina Baca-Pogorzelska, korespondentka „Wprost” we Lwowie.

Portal zaxid.net podał, że ok. godz. 5:08 czasu polskiego we Lwowie wszczęto alarm przeciwlotniczy, a około 5:25 na obrzeżach miasta rozległy się trzy eksplozje. „Według wstępnych informacji od wojskowych, okupanci przeprowadzili ostrzał rakietowy Państwowych Zakładów Naprawy Samolotów. Obecnie nie ma oficjalnych informacji o wybuchach” – czytamy.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

– Na obrzeżach Lwowa widać dym – potwierdził na antenie ukraińskiej telewizji doradca szefa MSW Wadym Denysenko. – Na razie, niestety, nie mogę podać więcej szczegółów – mówił. Zaznaczył, że na miejsce wysłani zostali ratownicy.

Wojna Rosja – Ukraina. Wybuchy na obrzeżach Lwowa

Mer Lwowa napisał na Telegramie, że rosyjskie rakiety uderzyły „w rejonie lwowskiego lotniska”, ale zaznaczył, że „na pewno nie było to lotnisko”. Andrij Sadowy dodał, że „kilka pocisków trafiło w zakład naprawy samolotów” na przedmieściach. Na skutek ataku zniszczone zostały budynki, wyleciały m.in. szyby z okien. Nie ma jednak ofiar śmiertelnych, bo wcześniej na miejscu wstrzymano pracę.

Lwów znajduje się około 68 kilometrów od granicy z Polską i do tej pory nie był celem rosyjskich ataków.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Rosyjski atak w pobliżu Lwowa. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych