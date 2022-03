Brytyjskie Ministerstwo Obrony o porażkach Rosji w wojnie na Ukrainie

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii podało raport z wojny na Ukrainie. Resort zaznaczył, że problemy logistyczne wciąż utrudniają Rosji słabnącą inwazję. Dodatkowo niechęć do manewrowania w terenie oraz brak kontroli powietrznej i ograniczone możliwości budowy mostów uniemożliwiają Rosji skuteczne zaopatrywanie wojsk w podstawowe produkty takie tak żywność czy paliwo.

Według brytyjskiego Ministerstwa Obrony wpływ na działanie agresora mają również ukraińscy żołnierze. Ich nieustanne kontrataki sprawiają, że Rosjanie się zmuszeni do przekierowana dużej części wojsk do obrony własnych linii zaopatrzenia. To znacznie ogranicza potencjał ofensywny najeźdźców.

Wojna na Ukrainie. Wielka Brytania o działania Rosji

W kolejnym podsumowaniu brytyjski resort zaznaczył, że w tym tygodniu wojska rosyjskie poczyniły minimalne postępy. Wielka Brytania zaznacza, że ukraińska armia wciąż udaremnia próby okrążenia Kijowa i Mikołajowa. Z kolei oblężone i silnie ostrzeliwane są Charków, Czernichów, Sumy i Mariupol.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców podało, że z powodu wojny na Ukrainie swój kraj musiało opuścić 3,1 mln osób, a liczba ta będzie rosnąć wraz z czasem trwania rosyjskiej agresji.

Wojna Rosja – Ukraina. Brytyjski rząd wspiera Kijów

Brytyjski rząd potępił inwazję Rosji i nałożył na nią sankcje, które objęły także Białoruś. Dodatkowo Wielka Brytania udzieliła Ukrainie pomocy gospodarczej i humanitarnej, oraz przekazała jej sprzęt wojskowy o charakterze obronnym.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport

W czwartek sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace był w Polsce i zapowiedział, że rozlokuje nad Wisłą system średniego zasięgu Sky Sabre.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Wielka Brytania wyśle Polsce dodatkowy sprzęt i żołnierzy. „Jasny sygnał dla Kremla”