Wojna na Ukrainie. Strefa zakazu lotów nad... Donieckiem. Miała ją utworzyć Rosja

Słowa Edurda Basurina przywołuje agencja Interfax. Rzecznik milicji tzw. Donieckiej Republiki Ludowej w piątek przekazał, że nad DRL i Ługańską Republiką Ludową została ustanowiona strefa zakazu lotów. – Z wojskowego punktu widzenia, nie trzeba nam przekazywać jakichś systemów obrony przeciwlotniczej, wystarczy, że Federacja Rosyjska sama będzie kontrolować niebo, jak stworzy, jak to się mówi, „parasol” lub „kopułę” strefy zakazu lotów nad naszymi republikami – mówił Basurin w piątek na antenie państwowej telewizji Rossija 24. Na pytanie prowadzącego rozmowę, czy ten „parasol” został już rozłożony, milicjant odpowiedział twierdząco: „Tak, myślę, że tak”.

Przypomnijmy, że Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa to nieuznawane przez społeczność międzynarodową separatystyczne twory parapaństowe, które powstały na terenach wschodniej Ukrainy – w Donbasie. Ochrona rosyjskojęzycznej ludności na tych obszarach przed rzekomymi „ludobójstwami” ze strony Kijowa była pierwszym pretekstem wojny, którą Władimir Putin rozpętał na Ukrainie.

Ukraina chce strefy zakazu lotów

O stworzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą z gwarancją NATO zabiega od początku wojny prezydent Wołodymyr Zełenski. Argumentuje, że w ten sposób zminimalizowana zostanie liczba ofiar cywilnych, jeśli Rosjanie nie będą mogli dokonywać ostrzałów z powietrza. NATO odmawia, gdyż twierdzi, że ewentualna interwencja sojuszników w przypadku złamania zakazu lotów przez Rosję oznaczałaby zaangażowanie się w konflikt i III wojnę światową.

Co oznacza strefa zakazu lotów?

Stefa zakazu lotów (ang. no-fly zone – NFZ) jest zamkniętą częścią przestrzeni powietrznej. Po jej wprowadzeniu obowiązuje zakaz przebywania na danym obszarze określonego rodzaju statków powietrznych. Strefę zakazu lotów ustanawia się, by zapobiec nalotom wrogiego lotnictwa w danym regionie w czasie konfliktu zbrojnego. Nad przestrzeganiem zakazu czuwa państwo bądź grupa państwa, która go ustanowiła. W zależności od ustaleń, egzekwowanie zakazu może polegać na przeprowadzaniu uderzeń prewencyjnych, używaniu siły wobec samolotów naruszających strefę lotów albo tylko monitorowania przestrzegania zakazu bez użycia siły.