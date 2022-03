Wojna na Ukrainie. Włoski rząd deklaruje pomoc w odbudowie teatru w Mariupolu

„Włochy są gotowe do odbudowy teatru w Mariupolu. Rząd zaakceptował moja propozycję zaoferowania Ukrainie środków, które pozwolą odbudować tę instytucję w najbliższym możliwym terminie. Teatry we wszystkich krajach świata należą do całej ludzkości” – napisał na Twitterze włoski minister kultury Franceschini.

Na jego wpis odpowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Dziękuję. Daje pan dobry wzór do naśladowania. Razem odbudujemy nasz kraj do ostatniej cegły” – czytamy.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie zbombardowali teatr ze schronem dla dzieci

Do bombardowania w którym całkowitemu zniszczeniu uległ Teatr Dramatyczny w Mariupolu doszło w piątek. Rosyjskie wojska zrzuciły bomby na budynek, który wyraźnie oznaczono jako schron dla dzieci. Po obu jego stronach namalowany został duży napis "dzieci", który był doskonale widoczny z powietrza. W momencie ataku w schronie przebywać miało nawet 1500 osób.

„Teatr dramatyczny w Mariupolu. Miasto zniszczone przez Rosjan ze szczególnym okrucieństwem. Tysiące cywilów w teatrze. Napisy „dzieci” . I rosyjska „operacja specjalna” , żeby zrzucić na niego ogromną bombę. Teraz porozmawiajmy o „zaletach” kultury rosyjskiej i strachu przed III wojną światową w berlińskiej kawiarni” – napisał po ataku doradca prezydenta Zełenskiego Mykhailo Podoliak,

