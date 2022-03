MSZ Rosji grozi NATO: Transporty, które uznamy za wojskowe, staną się celem

- Bardzo wyraźnie daliśmy do zrozumienia, że każdy ładunek wwożony na Ukrainę, co do którego będziemy uważać, że przewozi broń, stanie się prawomocnym celem. Jest to całkowicie jasne, ponieważ prowadzimy operację, która ma na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń dla Federacji Rosyjskiej, które pochodzą z terytorium Ukrainy – oświadczył Ławrow na antenie prokremlowskiej państwowej telewizji RT (dawniej Russia Today), której działalności zakazało wiele krajów.

Więcej informacji wkrótce.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport