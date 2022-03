Wojna na Ukrainie. Kanadyjscy dyplomaci „poprawili” absurdalny list przedstawiciela Rosji przy ONZ

Stały Przedstawiciel Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia przesłał do Stałego Przedstawicielstwa Kanady przy ONZ pismo, w którym zapewnia, że Federacja Rosyjska jest głęboko zaniepokojona kryzysem humanitarnym na Ukrainie. Dyplomata zapomniał jednak dodać, że to władze jego kraju są odpowiedzialne za ów kryzys, bombardowania infrastruktury cywilnej i śmierć tysięcy niewinnych ludzi. Kanadyjczycy postanowili poprawić jego pismo, a naniesione poprawki opublikowali na Twitterze.

Wojna na Ukrainie. „Naprawdę nie zdaje sobie pan z tego sprawy?”

List rosyjskiego dyplomaty już od pierwszego zdania wzbudza oburzenie. Nebenzia otwiera pismo stwierdzeniem, o palącej potrzebie zajęcia się fatalną sytuacją humanitarną na Ukrainie. Wysłannik Kremla pominął jednak, przyczynę tej sytuacji, co natychmiast zostało wytknięte. „(sytuacji), będącej skutkiem wywołanej przez nas nielegalnej wojny przeciwko Ukrainie” – dopisali Kanadyjczycy.

W następnym akapicie Rosjanin wzywa społeczność międzynarodową do dołożenia wszelkich starań w celu zażegnania tragedii, w obliczu której znaleźli się Ukraińcy. Na apel kanadyjscy dyplomaci odpowiedzieli komentarzem, w którym podkreślili, że zgadzają się, że tę sytuację należy jak najszybciej zażegnać – najlepiej poprzez decyzje rosyjskiego dowództwa o zaprzestaniu ostrzałów i bombardowań szkół i szpitali. „Co każe nam postawić pytanie, czy naprawdę nie zdaje sobie pan z tego sprawy?” – czytamy.

Wojna na Ukrainie. Kanadyjczycy punktują bezczelność rosyjskiej dyplomacji

Rosjanie posuwają się nawet do przedstawienia na forum ONZ rezolucji, która miałaby pomóc w zakończeniu dramatu Ukraińców, i która – co Nebenzia podkreślił – zapewni równe traktowanie wszystkim zainteresowanym stronom. Projekt został oczywiście zignorowany, co rosyjski dyplomata zrzucił na „antyrosyjską retorykę Zachodu, która upolitycznia kwestie humanitarne”. W tym miejscu Kanadyjczycy pytają: Naprawdę pan w to wierzy?

W kolejnych akapitach Rosjanin skarży się na inne kraje, które z pominięciem postulatów Kremla proponują własne rezolucje, co w jego ocenie łamie przyjęte standardy dyplomatyczne i przepisy prawa międzynarodowego. Zarzuty te nie pozostają, oczywiście, bez stanowczej odpowiedzi, w której wypunktowano, że Rosja wielokrotnie nadużywała prawa weta przy propozycjach przepisów, które skutecznie chroniłyby ludność cywilną w przypadku wywołanej przez Putina wojny.

Nebenzia wskazuje, że propozycja rosyjskiej rezolucji szczególną ochroną obejmuje kobiety i dzieci. „Jak zamierzacie rozliczyć swoje bombardowania na szpital położniczy i ponad 200 szkół” – czytamy w kolejnym komentarzu. „Rosyjska armia zbombardowała gęsto zamieszkałe osiedla i obiekty infrastruktury medycznej. Strzelaliście do personelu i szpitali. Proszę to wyjaśnić” – dodają kanadyjscy dyplomaci.

W komentarzach do absurdalnego listu rosyjskiego dyplomaty, Kanadyjczycy zwracają również uwagę na nieprzestrzeganie zawieszania broni podczas negocjacji ze stroną ukraińską. Przypominają ostrzeliwanie korytarzy humanitarnych, którymi ludność cywilna miała wydostać się z oblężonych miast.

„Zakończenie nie wydaje się nam adekwatne”

W ostatnich słowach listu Nebenzia po raz kolejny wzywa społeczność międzynarodową do poparcia zaproponowanej przez Rosję rezolucji i przyjęcie jej podczas piątkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W odpowiedzi kanadyjskie przedstawicielstwo podzieliło się z wysłannikiem Kremla swoją propozycją zakończenia pisma:

„Prosząc o poparcie naszej szczątkowej rezolucji, którą przedstawiliśmy Radzie Bezpieczeństwa, łamiąc przy tym wartości i zasady zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych, chcemy byście wiedzieli, jak bardzo nie obchodzi nas życie Ukraińców i ile pogardy mamy dla was, członkostwa w ONZ i całej tej instytucji. Jeśli akceptujecie taki stan rzeczy i chcielibyście zostać wspólnikami nielegalnej, łamiącej przepisy Karty i prawo międzynarodowe wojny przeciwko Ukrainie, to podpiszcie się pod naszą rezolucja. Będziemy wdzięczni” – proponują Kanadyjczycy, pytając o opinię.

