Putin nie osiągnął celu. Zachodni urzędnik przewiduje jego zamiary

Władimir Putin planował zajęcie Kijowa w ciągu dwóch dni. Nie doceniał jedności Europy i zaciętości ukraińskiej armii – wynikało z informacji, które dyrektor CIA Bill Burns przekazał we wtorek 8 marca Kongresowi Stanów Zjednoczonych. Burns dodał, że Putin nie polega na trzeźwych ocenach, ale podszeptach małego grona doradców. Ich krąg miał się zawężyć jeszcze bardziej po wybuchu pandemii COVID-19.

Wojna na Ukrainie trwa od 23 dni. Agencja Reutera zapytała swojego rozmówcę, czy w związku z oporem ukraińskich żołnierzy Putin zmienił swoje zamiary. – Nie widziałem nic, co by sugerowało, że pierwotna intencja Putina znacząco się zmieniła – odpowiedziało źródło z zastrzeżeniem anonimowości. Rozmówca dodał, że jego zdaniem Rosjanie mogą na dużą skalę używać pocisków niekierowanych, by bombardować ukraińskie miasta i prowadzić strategię na wyniszczenie.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie będą bombardować miasta dalej?

Urzędnik mówił, że „istnieje ogromna liczba amunicji artyleryjskiej, którą posiadają rosyjskie siły i może być dla nich wyzwaniem logistycznym, aby zgromadzić je w jednym miejscu”. Zwrócił jednak uwagę na to, że bombardowania mogą trwać jeszcze długo: „Jeśli Rosjanie będą w stanie je przemieścić, mogliby prowadzić tego rodzaju bombardowanie artyleryjskie przez bardzo, bardzo długi okres czasu”.

Rozmówca Reutera był też pytany o to, czy przywódca Czeczenów i sojusznik Putina przebywa na Ukrainie. Jego zdaniem nic na to nie wskazuje. Ramzan Kadyrow twierdził ostatnio, że znajduje się w pobliżu Kijowa. Na opublikowanym w sieci nagraniu wygrażał Ukraińcom i Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Dzisiaj nagrywam z Hostomla. Zgadnijcie, jak blisko jesteśmy. Może już weszliśmy do Kijowa i tylko czekamy na sygnał do ataku? – pytał na filmie.

