Kłaniała się Władimirowi Putinowi. Austriacka minister nie chciała oddać prezentu od przywódcy Rosji

O sprawie napisała w piątek austriacka gazeta „Kronen Zeitung". Przypomniano, że cztery lata temu światowe media obiegły zdjęcia z wesela minister, na którym Kneissl kłaniała się Władimirowi Putinowi i tańczyła z nim. Do dziś tajemnicą było, co ówczesna minister otrzymała w prezencie od rosyjskiego przywódcy. Okazało się, że były to szafirowe kolczyki o wadze 23 gramów, warte około 50 000 euro.

Resort dyplomacji uznał, że prezent trzeba zwrócić państwu, przed czym polityk zaciekle się broniła. Miała odmówić przekazania podarunku na rzecz skarbu państwa. Powiedziała, że jest to jej własność. W końcu osiągnięto kompromis – na kolczyki udzielono pożyczki, a to spadkobiercy byłej minister przekażą kolczyki.

Była minister z eurosceptycznej Wolnościowej Partii Austrii wielokrotnie gościła w propagandowym kanale Russia Today, finansowanym przez władze Rosji, a w 2021 roku dołączyła do rady dyrektorów państwowego rosyjskiego koncernu Rosnieft.

Wojna na Ukrainie. Ile kosztuje Niemcy embargo na gaz?

Wątek cennego prezentu od Putina został poruszony w programie „Debata Dnia” w Polsat News. – Myślę sobie o politykach unijnych, którzy mówią Ukrainie, czy ma prawo być w Unii demokratycznej, a być może są na garnuszku Putina. Gdzie myśmy zaszli? – zapytała Agnieszka Gozdyra.

Bartosz Kownacki z PiS mówił, że politykom europejskim trudno się odciąć od biznesowych zależności z Rosją. – Te kolczyki to symboliczny przykład. Policzono, ile kosztowałoby dziś przeciętnego Niemca wprowadzenie embarga energetycznego na Rosję, chodzi głównie o gaz. Analizy mówią, że kosztowałyby od około 100 euro do około 1000 euro na osobę. Politycy niemieccy obawiają się tego. Mentalność zachodu jest taka, że nawet stu euro chce się oddać, jeżeli można je pozyskać. – mówił.

