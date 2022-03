NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 19.03

07:42 Wojna na Ukrainie. 23 proc. ludzi przesiedlonych albo uciekło z kraju



Prawie 6,5 miliona obywateli Ukrainy zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów na Ukrainie z powodu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Kolejne 3,3 mln wyjechało za granicę od 24 lutego - wynika z najnowszego raportu ONZ.



Łącznie liczba osób wewnętrznie przesiedlonych i uchodźców, którzy uciekli do innych krajów, to prawie 9,8 mln, czyli ponad 23% populacji kraju. 07:20 Wojna na Ukrainie. Nie żyje piąty ważny generał z Rosji



Na chersońskim lotnisku w Czornobajiwce na Ukrainie zabity został piąty rosyjski generał, Adriej Mordwiczew - poinformowały Siły Zbrojne Ukrainy. 07:19 Mariupol. Walki o Azovstal



- Sytuacja w Mariupolu jest katastrofalna, teraz toczą się walki o Azovstal. Według dostępnych danych możemy powiedzieć, że straciliśmy tego gospodarczego giganta, w rzeczywistości niszczony jest jeden z największych zakładów w Europie - mówił doradca szefa MSW Wadym Denysenko.



Kombinat Metalurgiczny Azovstal jest jedną z największych firm zajmujących się walcowaniem stali na Ukrainie. 07:16 Wyniszczenie Ukrainy – to jedyna taktyka, którą teraz mają do zaproponowania Władimirowi Putinowi jego dowódcy – twierdzi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w najnowszym przemówieniu ponownie zaapelował do prezydenta Rosji o rozmowy pokojowe.



Nocne przemówienie Zełenskiego z Kijowa. „Wyobraźcie sobie 14 tys. trupów na stadionie w Moskwie” 07:12 Ich 19-letni pracownik wyjechał na Ukrainę walczyć i zginął w wojnie z Rosją. Przedsiębiorcy ze Środy Wielkopolskiej postanowili dozbroić ukraińskich żołnierzy



Ich pracownik zginął na wojnie w Ukrainie. „Ruszyło to nas tak bardzo, że postanowiliśmy działać” 06:53 W piątek z Mariupola ewakuowanych zostało 9 tys. osób. Łącznie od początku wojny za pomocą korytarzy humanitarnych oblężone miasta opuściło około 180 tys. ludzi - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 06:38 UNICEF Ukraina pokazuje zdjęcie kobiety, która własnym ciałem chroniła dziecko przed rosyjskim ostrzałem. Została ranna.



06:33 Kilkadziesiąt osób zginęło w piątek podczas rosyjskiego uderzenia rakietowego w Mikołajowie. 06:29 W mieście Trostianiec w obwodzie sumskim Rosjanie ostrzelali w piątek szpital. Choć zniszczenia są ogromne, nie ma ofiar śmiertelnych. 06:15 „Niebo nad Kijowem skutecznie zabezpiecza obrona przeciwlotnicza i niezawodny Duch Kijowa – pilot myśliwca MIG-29, który strącił już podobno 40 wrogich samolotów. Mieszkańcy miasta nie tracą ducha. Kijów w ciągu ponad trzech tygodni oporu przeciw wojennej agresji Rosji stał się prawdziwym miastem-bohaterem” - pisze dla Wprost Olena Bondarenko, ukraińska dziennikarka



Kijów, miasto-bohater. „Sprawdzają, czy nikt nie umieścił znaczników naprowadzających rakiety” 06:04 "Wyobraź sobie 14 tys. trupów na stadionie" - tak prezydent Wołodymyr Zełenski nawiązał do celebracji rocznicy aneksji Krymu w Moskwie z udziałem Władimira Putina.

Według danych Sił Zbrojnych Ukrainy, zlikwidowanych zostało ponad 14 tys. rosyjskich żołnierzy (zabici, ranni, jeńcy) 05:53 Kraje Unii Europejskiej mogą wysłać zamrożone aktywa Rosjan na odbudowę Ukrainy - pisze Bloomberg. Propozycja ma być na wczesnym etapie dyskusji.