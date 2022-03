Nocne przemówienie Zełenskiego z Kijowa. „Wyobraźcie sobie 14 tys. trupów na stadionie w Moskwie”

Prezydent relacjonował, że w piątek otwartych było siedem korytarzy humanitarnych, sześć w obwodzie sumskim i jeden w donieckim. – Z zablokowanego Mariupola ewakuowało się ponad 9 tys. ludzi – wskazał Zełenski. Jak podkreślił, od początku dzięki korytarzom humanitarnym z oblężonych miast wydostało się już ponad 180 tys. Ukraińców, dostarczono tony produktów pierwszej potrzeby.

– Ale okupanci nadal blokują dostawę pomocy humanitarnej oblężonym miastom w większości regionów. To w pełni świadoma taktyka – podsumował prezydent Ukrainy. Jak wyjaśnił Rosjanie robią wszystko, by doprowadzić do katastrofy humanitarnej i zrobić z tego „argument” dla Ukrainy, by zaczęła współpracować z okupantem. – To zbrodnia wojenna. Będą za to odpowiadać. Na sto procent – mówił.

Wojna na Ukrainie. Zełenski do Putina: Czas porozmawiać

Relacjonując sytuację na froncie, Wołodymyr Zełenski podkreślił, że szczególnie ciężkie walki toczą się w obwodzie charkowskim. Zdaniem prezydenta, Rosjanie rzucili tam już nawet najbardziej niedoświadczonych rekrutów, bo brakuje im personelu., - Początkowy plan rosyjskich wojskowych, by zająć naszą ojczyznę, legł w gruzach – podsumował prezydent Ukrainy. Jak wskazał, obecnie dowództwo nie ma do zaproponowania Putinowi żadnej innej taktyki, jak „wyniszczyć Ukrainę”, stąd liczne ataki na pozycje cywilne: bloki mieszkalne, szpitale, szkoły.

Zełenski zaznaczył, że takie zachowanie prowadzi Rosjan ku zgubie. Powoduje bowiem kolejne niszczycielskie sankcje i przyłączanie się nowych państw do koalicji antyputinowskiej. Dlatego jedyną szansą są rozmowy pokojowe. – Nastał czas spotkać się. Czas porozmawiać – zwrócił się do decydenta w Moskwie.

Prezydent Ukrainy komentuje wiec w Moskwie

Nawiązując do festynu w Moskwie z udziałem Władimira Putina z okazji rocznicy „zdobycia” Krymu, Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na jeden szczegół. – Mówi się, że do wiecu w stolicy Rosji zaangażowano prawie 200 tys. osób. 100 tys. na ulicach, około 95 tys. na stadionie. Mniej więcej tka sama liczba liczba żołnierzy została zaangażowana w wojnę na Ukrainie. Wyobraźcie sobie 14 tys. trupów na stadionie w Moskwie, dziesiątki tysięcy rannych i okaleczonych ludzi. Takie są rosyjskie straty na skutek tej inwazji – tłumaczył prezydent Ukrainy. – Wojnę trzeba zakończyć. Propozycje Ukrainy leżą na stole – dodał. Zapowiedział też kontynuację wysiłków dyplomatycznych w nadchodzących dniach.

Przypomnijmy, że na moskiewskim stadionie Łużniki odbył się w piątek propagandowy koncert i wiec z okazji 8.rocznicy przyłączenia Krymu do Moskwy. Występował na nim prezydent Władimir Putin, powtarzając kłamliwe tezy uzasadniające wojnę na Ukrainie.

