Już 23 proc. Ukraińców musiało opuścić domy. Ponad 2 miliony uchodźców w Polsce

Trwająca od 24 lutego wojna Rosji z Ukrainą wywołała największy od dziesięcioleci kryzys migracyjny w tej części świata. Jak wynika z najnowszego raportu ONZ, do tej pory blisko 9,8 mln Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Jak podaje agencja UNIAN, to około 23 proc. populacji kraju.

6,5 mln osób to uchodźcy wewnętrzni, którzy znaleźli schronienie w bezpieczniejszych częściach kraju, głównie na zachodzie. Na migrację zagraniczną zdecydowało się z kolei już 3,3 mln osób.

Uchodźcy z Ukrainy jadą głównie do Polski

Najwięcej uchodźców z Ukrainy trafiło do Polski. Według raportu Straży Granicznej z 19 marca, od 24 lutego do Polski wjechało 2 041 391 osób. W piątek 18.03 funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili 42,7 tys. podróżnych. Jak podkreślają - to spadek o 18,5 proc. w porównaniu z czwartkiem, gdy przyjezdnych było 52,4 tys..

Według danych ONZ na 17 marca, 508 692 uchodźców z Ukrainy trafiło do Rumunii, 355 426 do Mołdawii. Na Węgrzech do 18 marca przyjęto 299 273 osób, na Słowacji – 234 738.

